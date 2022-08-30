В США стартовало производство сверхмощного электровнедорожника Rivian (фото)

Rivian начал выпуск своей второй модели — семиместного внедорожника R1S. Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3 с и может проехать свыше 500 км без подзарядки.

В США поступил в производство новый Rivian R1S. Внедорожники из первой партии уже поставили клиентам. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Электромобиль Rivian R1S – большой внедорожник на базе пикапа R1T. Две модели представили еще в 2018 году, однако если Rivian R1T начали выпускать еще год назад, то его собрат добрался до конвейера только сейчас.

[ + – ] Цена внедорожника стартует с $84 500 Фото: Rivian

Rivian R1S достигает 5,1 м в длину и внешне очень схож с пикапом. Электрокар предлагают исключительно в семиместном исполнении и в богатой комплектации – с электроприводом и вентиляцией сидений, 16-дюймовым сенсорным дисплеем, автопилотом и камерами кругового обзора. Цена стартует с $84 500.

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Пока новый Rivian R1S доступен только в одной версии – с четырьмя моторами мощностью 835 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и обладает запасом хода в 509 км. Пневмоподвеска позволяет поднять клиренс о 380 мм и форсировать метровые броды.

[ + – ] Электровнедорожник поначалу предложен в богатой комплектации Фото: Rivian

Позже появятся более доступные версии с двумя моторами по цене от $72 000. Также со временем ожидается флагманский вариант с батареей на 180 кВт∙ч – его цена приблизится к 100 тыс. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили мощный электрический внедорожник в стиле Hummer.