BMW откажутся от известного спортивного кроссовера: его сменит электромобиль

Спрос на BMW X4 оказался гораздо ниже, чем ожидалось. Купеобразный кроссовер снимут с производства и новое его поколение не планируется.

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BMW планируют отказаться от выпуска модели X4. Спортивный купе-кроссовер могут снять с производства уже через несколько лет. Об этом сообщает сайт BMW Blog.

Утверждается, что нынешнее, второе по счету, поколение BMW X4 пройдет свой жизненный цикл до конца, то есть останется на конвейере до 2025 или 2026 года. Однако третью генерацию модели разрабатывать не будут. Напомним, что модель известна с 2014 года.

[ + – ] Первый BMW X4 появился в 2014 году Фото: BMW

Как ни странно, причиной отказа от BMW X4 является недостаточный спрос. Кроссоверы сейчас очень популярны во всем мире, но некоторые модели не оправдывают надежд и не выходят на запланированные объемы продаж. Примечательно, что старший купе-кроссовер BMW X6 продается гораздо лучше.

Впрочем, преемник у BMW X4 все же будет. На смену ему придет электрический кроссовер, который, скорее всего, назовут iX4. Его производство стартует на предприятии в венгерском Дебрецене с ноября 2026 года.

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Кроссовер BMW iX4 станет частью электрической линейки Neue Klasse. Это значит, что он получит инновационные аккумуляторные батареи нового поколения. Они будут дешевле на 50%, а также обеспечат на 30% больший запас хода.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер BMW XM. Он рассекречен до премьеры.