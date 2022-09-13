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В Україні з'явиться флагманський електромобіль BMW за 111 тисяч євро (фото)

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Фото: BMW | Електромобіль BMW 7 Series візуально майже не відрізняється від бензинових та дизельних версій

Електрична сімка BMW оснащена двома двигунами сумарною потужністю 544 к. с. Представницький седан здатний проїхати до 625 км без підзарядки.

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Новий BMW 7 Series 2022 з'явиться в Україні не лише в бензинових та дизельних версіях, а й в електричному варіанті i7. На седан вже приймають замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт BMW в Україні.

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Запас ходу седана складає 625 км
Фото: BMW

Представницький 5,4-метровий i7 — флагманський та найдорожчий електромобіль BMW. Його ціна в нашій країні стартує з 4 157 768 гривень (111 200 євро).

Новий BMW i7 на вигляд практично не відрізняється від бензинового седана. У нього така ж величезна решітка радіатора і тоненькі "двоповерхові" фари з лазерною діодною оптикою.

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В обробці салону використано шкіру та дерево
Фото: BMW

В обробці салону використані шкіра, дорога тканина, дерево та алюміній. На передній панелі встановлені два широкі дисплеї, а заднім пасажирам виділено величезний 31-дюймовий монітор у стелі.

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Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу
Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу

Електрична сімка BMW оснащена повним приводом та двома моторами загальною потужністю 544 к. с. Вона розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. Оснащення включає адаптивні амортизатори та пневмопідвіску.

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Для задніх пасажирів передбачений великий 31-дюймовий монітор у стелі
Фото: BMW

Електрокар BMW i7 отримав батарею ємністю 101,7 кВт∙год і має запас ходу в 625 км. Швидка (потужністю до 195 кВт) зарядка на 80% займає 34 хвилини.

Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер BMW потужністю 750 к. с. Його дизайн розсекретили до прем’єри.