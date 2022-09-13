В Україні з'явиться флагманський електромобіль BMW за 111 тисяч євро (фото)

Електрична сімка BMW оснащена двома двигунами сумарною потужністю 544 к. с. Представницький седан здатний проїхати до 625 км без підзарядки.

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Новий BMW 7 Series 2022 з'явиться в Україні не лише в бензинових та дизельних версіях, а й в електричному варіанті i7. На седан вже приймають замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт BMW в Україні.

[ + – ] Запас ходу седана складає 625 км Фото: BMW

Представницький 5,4-метровий i7 — флагманський та найдорожчий електромобіль BMW. Його ціна в нашій країні стартує з 4 157 768 гривень (111 200 євро).

Новий BMW i7 на вигляд практично не відрізняється від бензинового седана. У нього така ж величезна решітка радіатора і тоненькі "двоповерхові" фари з лазерною діодною оптикою.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: BMW

В обробці салону використані шкіра, дорога тканина, дерево та алюміній. На передній панелі встановлені два широкі дисплеї, а заднім пасажирам виділено величезний 31-дюймовий монітор у стелі.

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Електрична сімка BMW оснащена повним приводом та двома моторами загальною потужністю 544 к. с. Вона розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. Оснащення включає адаптивні амортизатори та пневмопідвіску.

[ + – ] Для задніх пасажирів передбачений великий 31-дюймовий монітор у стелі Фото: BMW

Електрокар BMW i7 отримав батарею ємністю 101,7 кВт∙год і має запас ходу в 625 км. Швидка (потужністю до 195 кВт) зарядка на 80% займає 34 хвилини.

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