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Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу

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Фото: BMW | Нові акумулятори BMW почнуть випускати з 2025 року

Нові батареї BMW готують для електромобілів сімейства Neue Klasse. Першим акумулятори нового покоління отримає електричний автомобіль BMW 3 Series.

BMW анонсували нове покоління акумуляторних батарей. Із 2025 року їх встановлюватимуть на серійні електромобілі німецької марки. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Батареї BMW складаються з інноваційних потовщених акумуляторів діаметром 46 мм (до речі, точний такий самий розмір і в новітніх акумуляторів Tesla 4680). Ячейки пропонують у двох варіантах за висотою, що дозволяє використовувати їх в авто різних класів і розмірів.

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Акумулятори нового покоління на 50% дешевші за наявні
Фото: BMW

Змінився як розмір акумуляторів, а й їх склад. У конструкції стало більше нікелю та кремнію та менше кобальту. Це дозволило підвищити густину на 20%.

Електромобілі з такими батареями матимуть на 30% більший запас ходу. Крім того, на 30% скоротиться час зарядки електрокара, а самі батареї стануть на 50% дешевшими.

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Акумулятори BMW випускатимуть на нових великих підприємствах у Європі, Північній Америці та Китаї. Ними планують оснащувати електричні седани та кросовери сімейства Neue Klasse. Першим таку батарею отримає BMW 3 Series нового покоління, який запропонують в електричному виконанні. Його запас ходу становитиме близько 700 км.

Раніше Фокус розповідав про флагманський кросовер BMW XM. Його мають представити вже цього року, і він буде надпотужним гібридом.