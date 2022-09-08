Незвичайне кермо-столик та електромотор: презентовано новий Ford Transit 2023 (фото)

Електромобіль Ford Transit має запас ходу 380 км і доступний у двох версіях потужності. Запропоновано вантажний, вантажопасажирський та пасажирський варіанти.

Відбулася офіційна презентація Ford Transit 2023. Нове покоління комерційної моделі дебютувало в електричному виконанні, а дизельну версію додадуть пізніше. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Фургон дебютував в електричній версії, але буде дизельна модифікація Фото: Ford

Новий Ford Transit виглядає знайомо, але отримав величезні радіаторну решітку і розкосі світлодіодні фари. Розробники стверджують, що покращили аеродинаміку на 10% порівняно з попередником. Модель, як і раніше, запропонована у вантажній, вантажопасажирській та пасажирській версіях.

[ + – ] Кермо відкидається і перетворюється на столик Фото: Ford

Фургон Ford Transit пропонують у кількох варіантах за довжиною — з вантажним відсіком об'ємом від 5,8 до 9 кубометрів. Вантажопідйомність електричної версії складає 1100 кг.

[ + – ] Ford Transit доступний у вантажній, вантажопасажирській та пасажирській версіях Фото: Ford

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей. Кермо авто може відкидатися і перетворюється на зручний столик для водія.

Важливо

Сім місць та витрата 5,8 л/100 км: новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений (відео)

Електромобіль Ford E-Transit Custom (саме так назвали електричний варіант) запропонований у версіях потужністю 135 та 217 к. с. В обох випадках момент, що крутить, досягає 415 Н∙м і цієї тяги достатньо, щоб буксирувати двотонний причіп.

[ + – ] Від батареї електрокара можна живити електрообладнання Фото: Ford

Акумуляторна батарея ємністю 74 кВт∙год запозичена у електропікапа Ford F-150 Lightning. Запас ходу складає 380 км, а зарядити електрокар Ford можна за 8 годин від домашньої електромережі та за 41 хвилин — у швидкому режимі від зарядної станції. Крім того, можна живити від батареї різні електроприлади.

Виробництво Ford E-Transit Custom налагодять у Туреччині. Електромобіль надійде у продаж із осені 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford Mustang 2023 року розсекретили за лічені дні до прем'єри.