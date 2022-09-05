Новий Ford Mustang 2023 розсекретили до прем'єри (відео)

Новий Ford Mustang виглядає знайомо, але, разом з тим, вийшов агресивнішим за попередника. Культовому авто кардинально змінять салон і вперше в історії запропонують гібридну версію.

В інтернет потрапили відео із новим Ford Mustang. Прем'єра сьомого покоління культової моделі відбудеться 14 вересня. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Опубліковані як офіційні, так і неофіційні відео з Ford Mustang 2023. Вони дають зрозуміти, що спортивне купе збереже класичний силует із довгим капотом та зрушеним назад салоном. Разом з тим, передня частина авто стане агресивнішою — решітку радіатора зроблять ширшою, а діодні фари — тоншими.

[ + – ] Презентація Ford Mustang відбудеться на автошоу у Детройті

Салон Ford Mustang не розсекретили, але відомо, що там зміни будуть радикальнішими. Від ретро-стилю відмовляться до повністю сучасного дизайну з великим віртуальним щитком приладів і сенсорним дисплеєм мультимедіа.

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Ролик від Ford дає зрозуміти, що в лінійці збережеться версія Mustang GT з 5,0-літровим V8. Разом з тим має з'явитися і перший в історії гібрид Ford Mustang, причому він навіть може отримати повний привід.

[ + – ] У лінійці залишиться варіант GT з 5,0-літровим V8

Новий Ford Mustang покажуть на автосалоні Детройта. Презентації передуватиме спеціальний автопробіг за участю вінтажних Mustang різних років випуску. Нагадаємо, модель у виробництві з 1964 року і всього випущено понад 10 мільйонів Mustang — це найпопулярніше спортивне авто всіх часів та народів.

Раніше Фокус розповідав про найпотужніший Ford Mustang в історії. Його оснастили 1300-сильною вісімкою.