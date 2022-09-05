Новий Ford Mustang 2023 розсекретили до прем'єри (відео)
Новий Ford Mustang виглядає знайомо, але, разом з тим, вийшов агресивнішим за попередника. Культовому авто кардинально змінять салон і вперше в історії запропонують гібридну версію.
В інтернет потрапили відео із новим Ford Mustang. Прем'єра сьомого покоління культової моделі відбудеться 14 вересня. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Опубліковані як офіційні, так і неофіційні відео з Ford Mustang 2023. Вони дають зрозуміти, що спортивне купе збереже класичний силует із довгим капотом та зрушеним назад салоном. Разом з тим, передня частина авто стане агресивнішою — решітку радіатора зроблять ширшою, а діодні фари — тоншими.
Салон Ford Mustang не розсекретили, але відомо, що там зміни будуть радикальнішими. Від ретро-стилю відмовляться до повністю сучасного дизайну з великим віртуальним щитком приладів і сенсорним дисплеєм мультимедіа.Важливо
Ролик від Ford дає зрозуміти, що в лінійці збережеться версія Mustang GT з 5,0-літровим V8. Разом з тим має з'явитися і перший в історії гібрид Ford Mustang, причому він навіть може отримати повний привід.
Новий Ford Mustang покажуть на автосалоні Детройта. Презентації передуватиме спеціальний автопробіг за участю вінтажних Mustang різних років випуску. Нагадаємо, модель у виробництві з 1964 року і всього випущено понад 10 мільйонів Mustang — це найпопулярніше спортивне авто всіх часів та народів.
Раніше Фокус розповідав про найпотужніший Ford Mustang в історії. Його оснастили 1300-сильною вісімкою.