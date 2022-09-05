Новый Ford Mustang 2023 рассекретили до премьеры (видео)

Новый Ford Mustang выглядит знакомо, но, вместе с тем, получился агрессивнее предшественника. Культовому авто кардинально изменят салон и впервые в истории предложат гибридную версию.

В интернет попали видео с новым Ford Mustang. Премьера седьмого поколения культовой модели состоится 14 сентября. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Опубликованы как официальные, так и неофициальные видео с Ford Mustang 2023. Они дают понять, что спортивное купе сохранит классический силуэт с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Вместе с тем, передняя часть авто станет агрессивнее – решетку радиатора сделают шире, а диодные фары – тоньше.

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Салон Ford Mustang не рассекретили, но известно, что там перемены будут более радикальными. От ретро-стиля откажутся в полностью современного дизайна с большим виртуальным щитком приборов и сенсорным дисплеем мультимедиа.

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Ролик от Ford дает понять, что в линейке сохранится версия Mustang GT с 5,0-литровым V8. Вместе с тем, должен появиться и первый в истории гибрид Ford Mustang, причем он даже может получить полный привод.

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Новый Ford Mustang покажут на Детройтском автосалоне. Презентации будет предшествовать специальный автопробег с участием винтажных Mustang разных лет выпуска. Напомним, модель в производстве с 1964 года и всего выпущено свыше 10 миллионов Mustang – это самое популярное спортивное авто всех времен и народов.

Ранее Фокус рассказывал про самый мощный Ford Mustang в истории. Его оснастили 1300-сильной восьмеркой.