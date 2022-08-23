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Авто

Две турбины и 1300 сил: представлен самый мощный и быстрый Ford Mustang в истории (фото)

Shelby GT500 Code Red, Ford Mustang Shelby GT500 Code Red, новый Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500
Автомобиль получил карбоновые капот и обвес

Заряженный Ford Mustang Shelby GT500 Code Red получил 5,4-литровый турбомотор мощностью 1300 л. с. Максимальная скорость автомобиля превышает 300 км/ч.

В США презентовали новый Ford Mustang Shelby GT500 Code Red. Лимитированную заряженную версию популярной спортивной модели выпустят тиражом в 30 экземпляров стоимостью от 209 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Shelby American.

Shelby GT500 Code Red, Ford Mustang Shelby GT500 Code Red, новый Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500
Сзади появилось большое антикрыло

Ford Mustang Shelby GT500 Code Red сохранил стандартный 5,4-литровый V8, но вместо механического компрессора ему установили две турбины Kona. Также заменены поршни, система впрыска и выхлоп.

Shelby GT500 Code Red, Ford Mustang Shelby GT500 Code Red, новый Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500
Мощность двигателя выросла с 760 до 1300 л. с.

В результате мощность подскочила со стандартных 760 л. с. до 1000 л. с. на бензине А-92 и 1300 л. с. – на биоэтаноле Е85. Пиковый крутящий момент достигает 1356 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Это самый мощный и быстрый серийный Ford Mustang в истории.

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Чтобы справиться с такой мощью, 7-ступенчатую роботизированную КПП пришлось усилить. А для улучшения управляемости специалисты Shelby заменили полуоси, установили новые регулируемые пружины подвески и амортизаторы.

Shelby GT500 Code Red, Ford Mustang Shelby GT500 Code Red, новый Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500
Кресла обшили более дорогой кожей

Узнать новый Ford Mustang Shelby GT500 Code Red можно по карбоновым капоту, обвесу и антикрылу, а также расширенным крыльям. Салон обшили более дорогой красно-черной кожей, а вместо задних сидений появился трубчатый каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны появился редкий Ford Mustang 1969 года на польских "бляхах".