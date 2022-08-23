Две турбины и 1300 сил: представлен самый мощный и быстрый Ford Mustang в истории (фото)

Заряженный Ford Mustang Shelby GT500 Code Red получил 5,4-литровый турбомотор мощностью 1300 л. с. Максимальная скорость автомобиля превышает 300 км/ч.

В США презентовали новый Ford Mustang Shelby GT500 Code Red. Лимитированную заряженную версию популярной спортивной модели выпустят тиражом в 30 экземпляров стоимостью от 209 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Shelby American.

[ + – ] Сзади появилось большое антикрыло

Ford Mustang Shelby GT500 Code Red сохранил стандартный 5,4-литровый V8, но вместо механического компрессора ему установили две турбины Kona. Также заменены поршни, система впрыска и выхлоп.

[ + – ] Мощность двигателя выросла с 760 до 1300 л. с.

В результате мощность подскочила со стандартных 760 л. с. до 1000 л. с. на бензине А-92 и 1300 л. с. – на биоэтаноле Е85. Пиковый крутящий момент достигает 1356 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Это самый мощный и быстрый серийный Ford Mustang в истории.

Важно

Лучше Теслы: Lucid презентовали сверхскоростной электрокар с запасом хода 800 км (фото)

Чтобы справиться с такой мощью, 7-ступенчатую роботизированную КПП пришлось усилить. А для улучшения управляемости специалисты Shelby заменили полуоси, установили новые регулируемые пружины подвески и амортизаторы.

[ + – ] Кресла обшили более дорогой кожей

Узнать новый Ford Mustang Shelby GT500 Code Red можно по карбоновым капоту, обвесу и антикрылу, а также расширенным крыльям. Салон обшили более дорогой красно-черной кожей, а вместо задних сидений появился трубчатый каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны появился редкий Ford Mustang 1969 года на польских "бляхах".