Раритет на "бляхах": в Украину во время войны ввезли культовое американское авто (фото)

Ford Mustang GT Fastback — редкая заряженная версия культовой американской модели. Классический автомобиль не растаможен, ведь не соответствует современным эко-стандартам.

В Киеве появился классический Ford Mustang 1969 года. Культовую американскую модель ввезли в Украину во время войны. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Версия GT Fastback узнается по заднему спойлеру Фото: с сайта ТопЖыр

Ford Mustang уже неоднократно видели на столичных дорогах в последнее время. Судя по номерам, он приехал в Украину из Польши. Пока автомобиль ездит на "бляхах", однако это не связано с отменой бесплатной растаможки.

[ + – ] Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8 Фото: с сайта ТопЖыр

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Дело в том, что 53-летняя модель не соответствует даже минимальным эко-стандартам Евро-2, необходимым для регистрации на территории Украины. Единственный способ поставить Ford Mustang на учет — получить в Минкульте документ, подтверждающий статус коллекционного авто.

[ + – ] Цена Ford Mustang GT Fastback в хорошем состоянии доходит до $100 тысяч Фото: с сайта ТопЖыр

Это вполне реально, учитывая отличное состояние машины и тот факт, что в Украине лишь несколько Mustang 60-х. К тому же, это особый спортивный вариант Ford Mustang GT Fastback. На родине в США подобные авто после реставрации стоят около $100 тысяч.

[ + – ] В Украине зарегистрировано всего несколько Ford Mustang 60-х годов Фото: с сайта ТопЖыр

Ford Mustang GT Fastback оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 325 л. с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 200 км/ч. Среди особенностей модели — передние дисковые тормоза, воздухозаборник на капоте и задний спойлер.

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