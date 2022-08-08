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Авто

Раритет на "бляхах": в Украину во время войны ввезли культовое американское авто (фото)

Ford Mustang GT Fastback, Форд Мустанг 1969, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Форд Мустанг
Фото: с сайта ТопЖыр | Ford Mustang GT Fastback ездит на польских номерах

Ford Mustang GT Fastback — редкая заряженная версия культовой американской модели. Классический автомобиль не растаможен, ведь не соответствует современным эко-стандартам.

В Киеве появился классический Ford Mustang 1969 года. Культовую американскую модель ввезли в Украину во время войны. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Ford Mustang GT Fastback, Форд Мустанг 1969, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Форд Мустанг
Версия GT Fastback узнается по заднему спойлеру
Фото: с сайта ТопЖыр

Ford Mustang уже неоднократно видели на столичных дорогах в последнее время. Судя по номерам, он приехал в Украину из Польши. Пока автомобиль ездит на "бляхах", однако это не связано с отменой бесплатной растаможки.

Ford Mustang GT Fastback, Форд Мустанг 1969, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Форд Мустанг
Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8
Фото: с сайта ТопЖыр
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Дело в том, что 53-летняя модель не соответствует даже минимальным эко-стандартам Евро-2, необходимым для регистрации на территории Украины. Единственный способ поставить Ford Mustang на учет — получить в Минкульте документ, подтверждающий статус коллекционного авто.

Ford Mustang GT Fastback, Форд Мустанг 1969, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Форд Мустанг
Цена Ford Mustang GT Fastback в хорошем состоянии доходит до $100 тысяч
Фото: с сайта ТопЖыр

Это вполне реально, учитывая отличное состояние машины и тот факт, что в Украине лишь несколько Mustang 60-х. К тому же, это особый спортивный вариант Ford Mustang GT Fastback. На родине в США подобные авто после реставрации стоят около $100 тысяч.

Ford Mustang GT Fastback, Форд Мустанг 1969, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Форд Мустанг
В Украине зарегистрировано всего несколько Ford Mustang 60-х годов
Фото: с сайта ТопЖыр

Ford Mustang GT Fastback оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 325 л. с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 200 км/ч. Среди особенностей модели — передние дисковые тормоза, воздухозаборник на капоте и задний спойлер.

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