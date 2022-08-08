Раритет на "бляхах": в Україну під час війни ввезли культове американське авто (фото)

Ford Mustang GT Fastback – рідкісна заряджена версія культової американської моделі. Класичний автомобіль не розмитнений, адже не відповідає сучасним еко-стандартам.

У Києві з'явився класичний Ford Mustang 1969 року. Культову американську модель ввезли до України під час війни. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Версія GT Fastback упізнається по задньому спойлеру Фото: Із сайту ТопЖир

Ford Mustang вже не раз бачили на столичних дорогах останнім часом. Судячи з номерів, він приїхав до України із Польщі. Поки автомобіль їздить на "бляхах", проте це не пов'язано зі скасуванням безкоштовного розмитнення.

[ + – ] Купе оснащено 6,4-літровим 325-сильним V8 Фото: Із сайту ТопЖир

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Справа в тому, що 53-річна модель не відповідає навіть мінімальним еко-стандартам Євро-2, необхідним для реєстрації на території України. Єдиний спосіб поставити Ford Mustang на облік — отримати документ, що підтверджує статус колекційного авто.

[ + – ] Ціна Ford Mustang GT Fastback у хорошому стані сягає $100 тисяч Фото: Із сайту ТопЖир

Це цілком реально з огляду на відмінний стан машини і той факт, що в Україні лише кілька Mustang 60-х. До того ж, це спеціальний спортивний варіант Ford Mustang GT Fastback. На батьківщині в США такі авто після реставрації коштують близько $100 тисяч.

[ + – ] В Україні зареєстровано лише кілька Ford Mustang 60-х років Фото: Із сайту ТопЖир

Ford Mustang GT Fastback обладнаний 6,4-літровим V8 потужністю 325 л. с. та 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 сек і розвиває 200 км/год. Серед особливостей моделі – передні дискові гальма, повітрозабірник на капоті та задній спойлер.

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