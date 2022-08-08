Раритет на "бляхах": в Україну під час війни ввезли культове американське авто (фото)
Ford Mustang GT Fastback – рідкісна заряджена версія культової американської моделі. Класичний автомобіль не розмитнений, адже не відповідає сучасним еко-стандартам.
У Києві з'явився класичний Ford Mustang 1969 року. Культову американську модель ввезли до України під час війни. Про це пише сайт ТопЖир.
Ford Mustang вже не раз бачили на столичних дорогах останнім часом. Судячи з номерів, він приїхав до України із Польщі. Поки автомобіль їздить на "бляхах", проте це не пов'язано зі скасуванням безкоштовного розмитнення.Важливо
Справа в тому, що 53-річна модель не відповідає навіть мінімальним еко-стандартам Євро-2, необхідним для реєстрації на території України. Єдиний спосіб поставити Ford Mustang на облік — отримати документ, що підтверджує статус колекційного авто.
Це цілком реально з огляду на відмінний стан машини і той факт, що в Україні лише кілька Mustang 60-х. До того ж, це спеціальний спортивний варіант Ford Mustang GT Fastback. На батьківщині в США такі авто після реставрації коштують близько $100 тисяч.
Ford Mustang GT Fastback обладнаний 6,4-літровим V8 потужністю 325 л. с. та 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 сек і розвиває 200 км/год. Серед особливостей моделі – передні дискові гальма, повітрозабірник на капоті та задній спойлер.
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