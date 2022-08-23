Дві турбіни та 1 300 сил: представлений найпотужніший і найшвидший Ford Mustang в історії (фото)

Заряджений Ford Mustang Shelby GT500 Code Red отримав 5,4-літровий турбомотор потужністю 1 300 к. с. Максимальна швидкість автомобіля перевищує 300 км/год.

У США презентували новий Ford Mustang Shelby GT500 Code Red. Лімітовану заряджену версію популярної спортивної моделі випустять тиражем 30 екземплярів вартістю від 209 995 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Shelby American.

[ + – ] Ззаду з'явилося велике антикрило

Ford Mustang Shelby GT500 Code Red зберіг стандартний 5,4-літровий V8, але замість механічного компресора йому встановили дві турбіни Kona. Також замінені поршні, система упорскування і вихлоп.

[ + – ] Потужність двигуна зросла із 760 до 1 300 к. с.

Унаслідок потужність підскочила зі стандартних 760 к. с. до 1 000 к. с. на бензині А-92 та 1 300 к. с. — на біоетанолі Е85. Піковий крутний момент досягає 1 356 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає приблизно 3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Це найпотужніший і найшвидший серійний Ford Mustang в історії.

Важливо

Краще за Тесла: Lucid презентували надшвидкісний електрокар із запасом ходу 800 км (фото)

Щоб упоратися з такою потужністю, 7-ступінчасту роботизовану КПП довелося посилити. А для покращення керованості фахівці Shelby замінили півосі, встановили нові регульовані пружини підвіски й амортизатори.

[ + – ] Крісла обшили дорожчою шкірою

Впізнати новий Ford Mustang Shelby GT500 Code Red можна за карбоновим капотом, обважуванням та антикрилом, а також розширеним крилами. Салон обшили дорожчою червоно-чорною шкірою, а замість задніх сидінь з'явився трубчастий каркас безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час війни з'явився рідкісний Ford Mustang 1969 року на польських бляхах.