Краще за Тесла: Lucid презентували надшвидкісний електрокар із запасом ходу 800 км (фото)

Топовий Lucid Air Sapphire демонструє розгін на рівні болідів "Формули-1" — стартує до 100 км/год за 2 с. Разом з тим, електрокар має рекордний запас ходу.

Американський електромобіль Lucid Air 2023 отримав нову топову версію Sapphire. Це найпотужніший і найшвидший седан у світі. Деталі авто розкрила пресслужба Lucid.

[ + – ] Електромобіль Lucid Air розганяється до 100 км/год лише за 2 с Фото: Lucid Motors

Головна відмінність Lucid Air Sapphire — покращена силова установка, що складається із трьох моторів. Їхня сумарна віддача перевищує 1200 к. с. (Точну цифру поки не називають).

Новий Lucid Air Sapphire демонструє динаміку рівня Формули-1: здатний розігнатися до 100 км/год за 2 с, а до 160 км/год — за 4 с. Чверть милі (402 м) з місця авто долає менш ніж за 9 с. Основний конкурент Tesla Model S Plaid повільніший.

[ + – ] Запас ходу складає близько 800 км Фото: Lucid Motors

Запас ходу не розкривають, але він також більший, ніж у Тесли. Менш потужний 1126-сильний Lucid Air з такою самою батареєю може проїхати понад 800 км без підзарядки і навіть встановив рекорд дальності пробігу на одному заряді.

Електрокар Lucid Air Sapphire також отримав вдосконалену підвіску та переналаштоване кермо. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] В оздобленні салону використано шкіру та алькантару. Фото: Lucid Motors

Відрізнити авто від стандартної моделі можна за карбоновим обвісом та спойлером. Крім того, у нього спеціальні колісні диски зі спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 R20 спереду і 295/30 R21 ззаду.

Важливо

Названо найпопулярніші нові та вживані електромобілі в Україні за 2022 рік

В обробці салону використані шкіра та алькантара. Спереду встановлені спортивні сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. У віртуальній панелі приладів та двох дисплеїв мультимедіа змінено графіку.

[ + – ] Електромобіль отримав спортивні сидіння з електроприводом та масажем Фото: Lucid Motors

Виробництво моделі стартує на початку 2023 року, але замовити його можна вже зараз. Купити електрокар Lucid Air Sapphire можна за ціною від $245 000.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися дуже оригінальні та недорогі електромобілі Toyota.