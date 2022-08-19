Названо найпопулярніші нові та вживані електромобілі в Україні за 2022 рік

За 2022 рік в Україні серйозно зріс продаж нових і вживаних електромобілів. Найчастіше українці обирають Nissan, Tesla, Hyundai та Volkswagen.

Продажі електромобілів в Україні цього року зросли на третину і навіть під час війни б'ють рекорди. Причому попит збільшується як на вживані, так і на нові моделі. В Інституті дослідження авторинку назвали найпопулярніші електрокари в Україні.

Як і раніше, майже 90% проданих електромобілів у нашій країні — вживані. Багаторічними лідерами на ринку є Nissan (частка — 22,4%) та Tesla (20,4%), проте у 2022 році до них підібрався Volkswagen (17,8%). Найпопулярніший електромобіль із пробігом — як і раніше Nissan Leaf.

[ + – ] Nissan Leaf є лідером як у сегменті нових електрокарів, так і на "вторинці" Фото: Nissan

Найпопулярніші б/в електрокари в Україні за 2022 рік:

Nissan Leaf — 679 шт. Tesla Model — 3 — 321 шт. Volkswagen Golf — 227 шт. Renault Zoe — 170 шт. Volkswagen ID.4 — 161 шт. Tesla Model Y — 144 шт. Chevrolet Bolt — 142 шт. Honda M-NV — 128 шт. Tesla Model S — 126 шт. Volkswagen E-Lavida — 91 шт.

Nissan Leaf лідирує і в сегменті нових електрокарів. Серед брендів перші місця займають Hyundai (18,9%) і BMW (14,4%), а Nissan — третій (10,8%).

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ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні:

Nissan Leaf — 81 шт. Hyundai Ioniq 5 — 73 шт. BMW iX — 59 шт. Volkswagen ID.4 — 49 шт. Volvo XC40 — 45 шт. Audi E-Tron — 44 шт. BMW IX3 — 38 шт. Honda M-NV — 36 шт. Hyundai Ioniq — 34 шт. Hyundai Kona — 28 шт.

Раніше Фокус розповідав, що деякі електромобілі зможуть продовжувати рух навіть із розрядженою до 0% батареєю.