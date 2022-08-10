Незважаючи на війну: продаж електромобілів в Україні встановив новий рекорд
Продаж електрокарів в Україні стрімко зростає та вже значно перевищив довоєнні показники. Відзначено зростання попиту не лише на вживані, а й на нові електромобілі.
За липень в Україні продали 1732 електромобілі, і це новий рекорд для нашої країни. Попит на електрокари зріс на 64% порівняно з червнем і одразу в 2,3 разу порівняно з липнем 2021 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Як і раніше, переважна більшість проданих електрокарів —уживані: їхня частка становить 89%. Утім, і в сегменті нових електромобілів відмічено зростання на 229% порівняно з минулим роком. Основна причина такого стрибка попиту — подорожчання нафтопродуктів і їх дефіцит у травні-червні.
Лідер ринку залишається незмінним — Nissan Leaf за місяць знайшов 288 покупців. Водночас суттєве зростання продемонстрували електромобілі Volkswagen — вони вже випередили Tesla.
Найпопулярніші електромобілі в Україні за липень 2022 року:
- Nissan Leaf — 288 проданих авто
- Volkswagen e-Golf — 151
- Volkswagen ID.4 — 134
- Renault Zoe — 112
- Tesla Model 3 — 75
Кросовер Volkswagen ID.4 лідирує серед нових електромобілів. Друге місце займає Dongfeng-Honda X-NV/M-NV, а третє Audi e-tron.
Загалом за сім місяців 2022 року українці купили майже 5,9 тис. електрокарів. Це на 34% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартував продаж недорогих вантажних електромобілів за $26 000.