Несмотря на войну: продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд
Продажи электрокаров в Украине стремительно растут и уже значительно превысили довоенные показатели. Отмечен рост спроса не только на подержанные, но и на новые электромобили.
За июль в Украине продано 1732 электромобилей и это новый рекорд для нашей страны. Спрос на электрокары вырос на 64% по сравнению с июнем и сразу в 2,3 раза – по сравнению с июлем 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Как и ранее, подавляющее большинство проданных электрокаров – подержанные: их доля составляет 89%. Впрочем, и в сегменте новых электромобилей отмечен рост на 229% по сравнению с прошлым годом. Основная причина такого скачка спроса – подорожание нефтепродуктов и их дефицит в мае-июне.
Лидер рынка остается неизменным – Nissan Leaf за месяц нашел 288 покупателей. В то же время существенный рост продемонстрировали электромобили Volkswagen – они уже обогнали Tesla.
Самые популярные электромобили в Украине за июль 2022 года:
- Nissan Leaf – 288 проданных авто
- Volkswagen e-Golf – 151
- Volkswagen ID.4 – 134
- Renault Zoe – 112
- Tesla Model 3 – 75
Кроссовер Volkswagen ID.4 лидирует среди новых электромобилей. Второе место занимает Dongfeng-Honda X-NV/M-NV, а третье – Audi e-tron.
Всего за семь месяцев 2022 года украинцы купили почти 5,9 тыс. электрокаров. Это на 34% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовали продажи недорогих грузовых электромобилей за $26 000.