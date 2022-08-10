Несмотря на войну: продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд

Продажи электрокаров в Украине стремительно растут и уже значительно превысили довоенные показатели. Отмечен рост спроса не только на подержанные, но и на новые электромобили.

За июль в Украине продано 1732 электромобилей и это новый рекорд для нашей страны. Спрос на электрокары вырос на 64% по сравнению с июнем и сразу в 2,3 раза – по сравнению с июлем 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

[ + – ] В Украине растет спрос на электрические Volkswagen Фото: Volkswagen

Как и ранее, подавляющее большинство проданных электрокаров – подержанные: их доля составляет 89%. Впрочем, и в сегменте новых электромобилей отмечен рост на 229% по сравнению с прошлым годом. Основная причина такого скачка спроса – подорожание нефтепродуктов и их дефицит в мае-июне.

Лидер рынка остается неизменным – Nissan Leaf за месяц нашел 288 покупателей. В то же время существенный рост продемонстрировали электромобили Volkswagen – они уже обогнали Tesla.

Самые популярные электромобили в Украине за июль 2022 года:

Nissan Leaf – 288 проданных авто Volkswagen e-Golf – 151 Volkswagen ID.4 – 134 Renault Zoe – 112 Tesla Model 3 – 75

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Кроссовер Volkswagen ID.4 лидирует среди новых электромобилей. Второе место занимает Dongfeng-Honda X-NV/M-NV, а третье – Audi e-tron.

Всего за семь месяцев 2022 года украинцы купили почти 5,9 тыс. электрокаров. Это на 34% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовали продажи недорогих грузовых электромобилей за $26 000.