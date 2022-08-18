Яку відстань можуть проїхати електромобілі з повністю розрядженою батареєю – дослідження

Багато електромобілів здатні проїхати 10-30 км навіть із 0% заряду батареї. Цього цілком вистачить, щоби знайти зарядну станцію.

Розряджена "в нуль" батарея електромобіля — ще не означає, що він відразу зупиниться. Деякі автовиробники залишають деякий резерв і, навіть якщо індикатор показує 0% заряду, електрокари продовжують їхати. Британське видання WhatCar визначило, яку відстань можна подолати повністю розрядженому електромобілі.

[ + – ] BMW i4 проїде 30 км із розрядженою батареєю Фото: BMW

Для тесту вибрали десять найпопулярніших нових електромобілів. Їх експлуатували, доки індикатор заряду не показав 0%. Потім журналісти взялися перевірити, скільки кілометрів авто проїдуть до повної зупинки.

З'ясувалося, що ці відстані досить суттєві. Так, лідером виявився BMW i4 — він проїхав цілих 30 км із розрядженою батареєю. Друге і третє місця ділять Kia Niro EV та Volvo XC40 Recharge — по 27,2 км. Цього цілком достатньо, щоб знайти зарядну станцію.

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Запас ходу електрокарів після розряду батареї:

BMW i4 — 30 км Kia Niro EV — 27,2 км Volvo XC40 Recharge — 27,2 км Volkswagen ID.5 — 24 км Kia EV6 — 20,8 км MG ZS EV — 20,8 км Tesla Model 3 — 20,8 км Tesla Model Y — 17,6 км Cupra Born — 16 км BMW iX3 — 8 км

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