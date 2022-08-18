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Авто

Яку відстань можуть проїхати електромобілі з повністю розрядженою батареєю – дослідження

нові електромобілі, запас ходу електромобіля, заряджання електромобіля, зарядні станції
Фото: carscoops.com | Автовиробники закладають резерв у батареї електрокарів

Багато електромобілів здатні проїхати 10-30 км навіть із 0% заряду батареї. Цього цілком вистачить, щоби знайти зарядну станцію.

Розряджена "в нуль" батарея електромобіля — ще не означає, що він відразу зупиниться. Деякі автовиробники залишають деякий резерв і, навіть якщо індикатор показує 0% заряду, електрокари продовжують їхати. Британське видання WhatCar визначило, яку відстань можна подолати повністю розрядженому електромобілі.

нові електромобілі, запас ходу електромобіля, заряджання електромобіля, зарядні станції
BMW i4 проїде 30 км із розрядженою батареєю
Фото: BMW

Для тесту вибрали десять найпопулярніших нових електромобілів. Їх експлуатували, доки індикатор заряду не показав 0%. Потім журналісти взялися перевірити, скільки кілометрів авто проїдуть до повної зупинки.

З'ясувалося, що ці відстані досить суттєві. Так, лідером виявився BMW i4 — він проїхав цілих 30 км із розрядженою батареєю. Друге і третє місця ділять Kia Niro EV та Volvo XC40 Recharge — по 27,2 км. Цього цілком достатньо, щоб знайти зарядну станцію.

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Запас ходу електрокарів після розряду батареї:

  1. BMW i4 — 30 км
  2. Kia Niro EV — 27,2 км
  3. Volvo XC40 Recharge — 27,2 км
  4. Volkswagen ID.5 — 24 км
  5. Kia EV6 — 20,8 км
  6. MG ZS EV — 20,8 км
  7. Tesla Model 3 — 20,8 км
  8. Tesla Model Y — 17,6 км
  9. Cupra Born — 16 км
  10. BMW iX3 — 8 км

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