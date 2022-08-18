Какое расстояние могут проехать электромобили с полностью разряженной батареей – исследование

Многие электромобили способны проехать 10-30 км даже с 0% заряда батареи. Этого вполне хватит, чтобы найти зарядную станцию.

Разряженная "в ноль" батарея электромобиля – еще не значит, что он тут же остановится. Некоторые автопроизводители оставляют некоторый резерв и даже если индикатор показывает 0% заряда, электрокары продолжают ехать. Британское издание WhatCar определило, какое расстояние можно преодолеть на полностью разряженном электромобиле.

[ + – ] BMW i4 проедет 30 км с разряженной батареей Фото: BMW

Для теста выбрали десять популярных новых электромобилей. Их эксплуатировали, пока индикатор заряда не показал 0%. Затем журналисты взялись проверить, сколько километров авто проедут до полной остановки.

Выяснилось, что эти расстояния довольно существенные. Так, лидером оказался BMW i4 – он проехал целых 30 км с разряженной батареей. Второе и третье места делят Kia Niro EV и Volvo XC40 Recharge – по 27,2 км. Этого вполне достаточно, чтобы подыскать зарядную станцию.

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Запас хода электрокаров после разряда батареи:

BMW i4 – 30 км Kia Niro EV – 27,2 км Volvo XC40 Recharge – 27,2 км Volkswagen ID.5 – 24 км Kia EV6 – 20,8 км MG ZS EV – 20,8 км Tesla Model 3 – 20,8 км Tesla Model Y – 17,6 км Cupra Born – 16 км BMW iX3 – 8 км

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