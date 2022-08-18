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Авто

Какое расстояние могут проехать электромобили с полностью разряженной батареей – исследование

новые электромобили, запас хода электромобиля, зарядка электромобиля, зарядные станции
Фото: carscoops.com | Автопроизводители закладывают резерв в батареи электрокаров

Многие электромобили способны проехать 10-30 км даже с 0% заряда батареи. Этого вполне хватит, чтобы найти зарядную станцию.

Разряженная "в ноль" батарея электромобиля – еще не значит, что он тут же остановится. Некоторые автопроизводители оставляют некоторый резерв и даже если индикатор показывает 0% заряда, электрокары продолжают ехать. Британское издание WhatCar определило, какое расстояние можно преодолеть на полностью разряженном электромобиле.

новые электромобили, запас хода электромобиля, зарядка электромобиля, зарядные станции
BMW i4 проедет 30 км с разряженной батареей
Фото: BMW

Для теста выбрали десять популярных новых электромобилей. Их эксплуатировали, пока индикатор заряда не показал 0%. Затем журналисты взялись проверить, сколько километров авто проедут до полной остановки.

Выяснилось, что эти расстояния довольно существенные. Так, лидером оказался BMW i4 – он проехал целых 30 км с разряженной батареей. Второе и третье места делят Kia Niro EV и Volvo XC40 Recharge – по 27,2 км. Этого вполне достаточно, чтобы подыскать зарядную станцию.

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Запас хода электрокаров после разряда батареи:

  1. BMW i4 – 30 км
  2. Kia Niro EV – 27,2 км
  3. Volvo XC40 Recharge – 27,2 км
  4. Volkswagen ID.5 – 24 км
  5. Kia EV6 – 20,8 км
  6. MG ZS EV – 20,8 км
  7. Tesla Model 3 – 20,8 км
  8. Tesla Model Y – 17,6 км
  9. Cupra Born – 16 км
  10. BMW iX3 – 8 км

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