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Авто

Большие перемены: культовое американское авто станет сверхмощным электромобилем (видео)

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Фото: Stellantis | Электрокар Dodge Charger станет серийным в 2024 году

Электромобиль Dodge Charger получит два мотора мощностью до 900 л. с. Прототип модели оснастили коробкой передач, а его силовая установка умеет имитировать звук бензинового V8.

Новое поколение Dodge Charger ждет революция. Легендарное спортивное авто из США кардинально изменился и в 2024 году станет электрокаром. Его предвестником является концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT, презентованный в США. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Концепт-кар намекает, что новый Dodge Charger снова станет купе. При его создании образцом для подражания дизайнерам служил сверхскоростной Dodge Charger Daytona 1969 года.

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Диодные фары растянуты на всю ширину кузова
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Концепт-кар получил два мотора и полный привод
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
В профиль новый Dodge Charger напоминает модель 60-х годов
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Передняя панель получила диодную подсветку
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
В салоне установлены четыре спортивных кресла
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024
Dodge Charger Daytona SRT, Dodge Charger Daytona, новый Dodge Charger, электромобиль Dodge Charger, Dodge Charger 2024

У современного авто схожий обтекаемый силуэт с длинным капотом. В то же время, есть и современные черты – выдвижные дверные ручки и светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова.

В салоне руль скошен снизу, а передняя панель получила ярко-красную диодную подсветку. У электрокара виртуальная панель приборов и большой 16-дюймовый сенсорный дисплей. Установлены четыре отдельных спортивных кресла.

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Характеристики Dodge Charger Daytona SRT не разглашают. Известно только, что он получит 800-вольтную установку с двумя моторами и полным приводом и будет быстрее 707-сильного Dodge Charger Hellcat. Платформа STLA Large, на которой построен электрокар, поддерживает мощность до 900 л. с.

Электрический Dodge Charger будет быстрее 707-сильной бензинового модели Hellcat

Кроме того, концепт-кар получил нетипичные функции. Например, электромобиль Dodge Charger получил коробку передач. А специальная акустическая система способна имитировать звук классического бензинового V8.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge по просьбе клиентов вернули в производство самый мощный и быстрый в мире внедорожник.