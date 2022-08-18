Большие перемены: культовое американское авто станет сверхмощным электромобилем (видео)

Электромобиль Dodge Charger получит два мотора мощностью до 900 л. с. Прототип модели оснастили коробкой передач, а его силовая установка умеет имитировать звук бензинового V8.

Новое поколение Dodge Charger ждет революция. Легендарное спортивное авто из США кардинально изменился и в 2024 году станет электрокаром. Его предвестником является концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT, презентованный в США. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Концепт-кар намекает, что новый Dodge Charger снова станет купе. При его создании образцом для подражания дизайнерам служил сверхскоростной Dodge Charger Daytona 1969 года.

[ + – ] Диодные фары растянуты на всю ширину кузова [ + – ] Концепт-кар получил два мотора и полный привод [ + – ] В профиль новый Dodge Charger напоминает модель 60-х годов [ + – ] Передняя панель получила диодную подсветку [ + – ] В салоне установлены четыре спортивных кресла

У современного авто схожий обтекаемый силуэт с длинным капотом. В то же время, есть и современные черты – выдвижные дверные ручки и светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова.

В салоне руль скошен снизу, а передняя панель получила ярко-красную диодную подсветку. У электрокара виртуальная панель приборов и большой 16-дюймовый сенсорный дисплей. Установлены четыре отдельных спортивных кресла.

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Характеристики Dodge Charger Daytona SRT не разглашают. Известно только, что он получит 800-вольтную установку с двумя моторами и полным приводом и будет быстрее 707-сильного Dodge Charger Hellcat. Платформа STLA Large, на которой построен электрокар, поддерживает мощность до 900 л. с.

[ + – ] Электрический Dodge Charger будет быстрее 707-сильной бензинового модели Hellcat

Кроме того, концепт-кар получил нетипичные функции. Например, электромобиль Dodge Charger получил коробку передач. А специальная акустическая система способна имитировать звук классического бензинового V8.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge по просьбе клиентов вернули в производство самый мощный и быстрый в мире внедорожник.