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Авто

По просьбам трудящихся. Самый мощный и быстрый внедорожник в мире вернули в производство

Dodge Durango SRT Hellcat, Dodge Durango SRT, Dodge Durango Hellcat, Dodge Durango
Фото: Stellantis | Dodge Durango SRT Hellcat прекратили выпускать год назад

Популярность сверхмощного Dodge Durango SRT Hellcat заставила возобновить выпуск модели через год после остановки конвейера. Заряженный 720-сильный внедорожник до сих пор остается самым быстрым в мире.

Dodge Durango SRT Hellcat возвращается после годичного отсутствия на рынке. Производство самого мощного и быстрого в мире внедорожника решили возобновить из-за повышенного спроса. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

Dodge Durango SRT Hellcat, Dodge Durango SRT, Dodge Durango Hellcat, Dodge Durango
Спрос на Dodge Durango SRT Hellcat превзошел ожидания
Фото: Stellantis

Лимитированный заряженный Dodge Durango SRT Hellcat начали выпускать осенью 2020 года и производили на протяжении года. Со временем выяснилось, что за недешевым внедорожником выстроилась очередь и машин на всех желающих не хватило. Поэтому сборку столь популярной модели решили возобновить.

Dodge Durango SRT Hellcat, Dodge Durango SRT, Dodge Durango Hellcat, Dodge Durango
Большой семиместный внедорожник способен развить 290 км/ч
Фото: Stellantis

Прием заказов на Dodge Durango SRT Hellcat открывается с сентября, а первые авто доставят покупателям в начале 2023 года. Цены пока не объявлены, но в 2021 году модель стоила от $82 500.

Dodge Durango SRT Hellcat – по-прежнему самый мощный и быстрый внедорожник в мире, ведь за год у него не появилось конкурентов. Хотя в сегменте кроссоверов уже есть более быстрые модели.

Dodge Durango SRT Hellcat, Dodge Durango SRT, Dodge Durango Hellcat, Dodge Durango
Первые авто доставят покупателям в начале 2023 года
Фото: Stellantis

Автомобиль оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 720 л. с. и с крутящим моментом в 845 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и преодолевает 400 м с места (1/4 мили) за 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

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Скоростной внедорожник является семиместным и может буксировать прицеп массой в 4 тонны. SRT Hellcat можно отличить от стандартной модели по обвесу, увеличенным воздухозаборникам и 20-дюймовым дискам, а в салоне установлены спортивные кресла.

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