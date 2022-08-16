По просьбам трудящихся. Самый мощный и быстрый внедорожник в мире вернули в производство

Популярность сверхмощного Dodge Durango SRT Hellcat заставила возобновить выпуск модели через год после остановки конвейера. Заряженный 720-сильный внедорожник до сих пор остается самым быстрым в мире.

Dodge Durango SRT Hellcat возвращается после годичного отсутствия на рынке. Производство самого мощного и быстрого в мире внедорожника решили возобновить из-за повышенного спроса. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

[ + – ] Спрос на Dodge Durango SRT Hellcat превзошел ожидания Фото: Stellantis

Лимитированный заряженный Dodge Durango SRT Hellcat начали выпускать осенью 2020 года и производили на протяжении года. Со временем выяснилось, что за недешевым внедорожником выстроилась очередь и машин на всех желающих не хватило. Поэтому сборку столь популярной модели решили возобновить.

[ + – ] Большой семиместный внедорожник способен развить 290 км/ч Фото: Stellantis

Прием заказов на Dodge Durango SRT Hellcat открывается с сентября, а первые авто доставят покупателям в начале 2023 года. Цены пока не объявлены, но в 2021 году модель стоила от $82 500.

Dodge Durango SRT Hellcat – по-прежнему самый мощный и быстрый внедорожник в мире, ведь за год у него не появилось конкурентов. Хотя в сегменте кроссоверов уже есть более быстрые модели.

[ + – ] Первые авто доставят покупателям в начале 2023 года Фото: Stellantis

Автомобиль оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 720 л. с. и с крутящим моментом в 845 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и преодолевает 400 м с места (1/4 мили) за 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

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Скоростной внедорожник является семиместным и может буксировать прицеп массой в 4 тонны. SRT Hellcat можно отличить от стандартной модели по обвесу, увеличенным воздухозаборникам и 20-дюймовым дискам, а в салоне установлены спортивные кресла.

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