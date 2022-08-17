Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Яркий дизайн и свыше 300 сил. Американцы показали недорогой спортивный кроссовер (видео)

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новый Dodge Hornet, кроссовер Dodge
Фото: Stellantis | Дизайн передней части выполнен в традиционном стиле Dodge

Dodge Hornet – американский собрат Alfa Romeo Tonale. Небольшой кроссовер предложат в мощных бензиновой и гибридной модификациях.

В США презентовали новый Dodge Hornet. Компактный 4,5-метровый кроссовер поступит в продажу с конца года по цене от 29 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новый Dodge Hornet, кроссовер Dodge
Кроссовер построен на базе Alfa Romeo Tonale
Фото: Stellantis

Дизайн Dodge Hornet 2023

Dodge Hornet 2023 – пример сотрудничества внутри концерна. По сути, это американская версия Alfa Romeo Tonale, причем ее даже выпускать будут в Италии. От собрата кроссовер можно по отличить по измененной передней части в характерном стиле Dodge – с продолговатыми фарами и огромным воздухозаборником в бампере.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новый Dodge Hornet, кроссовер Dodge
В салоне дисплей мультимедиа повернут к водителю
Фото: Stellantis

Схожесть двух моделей просматривается и в салоне. Новый Dodge Hornet получил виртуальную панель приборов и 10,3-дюймовый сенсорный дисплей, повернутый к водителю.

Важно
В Украине появился семейный кроссовер за $21 000: он мог стать новым ЗАЗ (фото)
В Украине появился семейный кроссовер за $21 000: он мог стать новым ЗАЗ (фото)

Базовая комплектация Dodge Hornet включает камеру заднего вида, датчик дождя, парктроник, беспроводную зарядку для смартфонов, а также системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и разметки. Среди опций есть электропривод двери багажника, 465-ваттная акустика Harman-Kardon, парковочный автопилот, системы полуавтономного вождения и распознавания дорожных знаков.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новый Dodge Hornet, кроссовер Dodge
Все модификации Dodge Hornet получили полный привод
Фото: Stellantis

Характеристики Dodge Hornet 2023

Компактный кроссовер Dodge предложат в двух довольно мощных версиях. Базовый вариант GT получил 2,0-литровый 265-сильный бензиновый турбомотор и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с.

Dodge Hornet 2023, Dodge Hornet, новый Dodge Hornet, кроссовер Dodge
На выбор доступны бензиновая и гибридная версии
Фото: Stellantis

Топовая версия R/T оснащена гибридной установкой, развивающей 285 л. с. в обычном режиме и 310 л. с. – кратковременно. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а еще такой кроссовер может проехать 48 км на электротяге.

Топовая версия модели разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с

Все Dodge Hornet 2023 получили полный привод с функцией векторизации тяги. В модификации R/T также предусмотрены адаптивные амортизаторы и улучшенные тормоза от Brembo.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge неожиданно возобновили производство самого мощного и быстрого внедорожника в мире.