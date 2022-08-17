Яркий дизайн и свыше 300 сил. Американцы показали недорогой спортивный кроссовер (видео)

Dodge Hornet – американский собрат Alfa Romeo Tonale. Небольшой кроссовер предложат в мощных бензиновой и гибридной модификациях.

В США презентовали новый Dodge Hornet. Компактный 4,5-метровый кроссовер поступит в продажу с конца года по цене от 29 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Кроссовер построен на базе Alfa Romeo Tonale Фото: Stellantis

Дизайн Dodge Hornet 2023

Dodge Hornet 2023 – пример сотрудничества внутри концерна. По сути, это американская версия Alfa Romeo Tonale, причем ее даже выпускать будут в Италии. От собрата кроссовер можно по отличить по измененной передней части в характерном стиле Dodge – с продолговатыми фарами и огромным воздухозаборником в бампере.

[ + – ] В салоне дисплей мультимедиа повернут к водителю Фото: Stellantis

Схожесть двух моделей просматривается и в салоне. Новый Dodge Hornet получил виртуальную панель приборов и 10,3-дюймовый сенсорный дисплей, повернутый к водителю.

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Базовая комплектация Dodge Hornet включает камеру заднего вида, датчик дождя, парктроник, беспроводную зарядку для смартфонов, а также системы автоматического торможения, контроля "слепых" зон и разметки. Среди опций есть электропривод двери багажника, 465-ваттная акустика Harman-Kardon, парковочный автопилот, системы полуавтономного вождения и распознавания дорожных знаков.

[ + – ] Все модификации Dodge Hornet получили полный привод Фото: Stellantis

Характеристики Dodge Hornet 2023

Компактный кроссовер Dodge предложат в двух довольно мощных версиях. Базовый вариант GT получил 2,0-литровый 265-сильный бензиновый турбомотор и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с.

[ + – ] На выбор доступны бензиновая и гибридная версии Фото: Stellantis

Топовая версия R/T оснащена гибридной установкой, развивающей 285 л. с. в обычном режиме и 310 л. с. – кратковременно. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а еще такой кроссовер может проехать 48 км на электротяге.

[ + – ] Топовая версия модели разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с

Все Dodge Hornet 2023 получили полный привод с функцией векторизации тяги. В модификации R/T также предусмотрены адаптивные амортизаторы и улучшенные тормоза от Brembo.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge неожиданно возобновили производство самого мощного и быстрого внедорожника в мире.