Лучше Теслы: Lucid презентовали сверхскоростной электрокар с запасом хода 800 км (фото)

Топовый Lucid Air Sapphire демонстрирует разгон на уровне болидов "Формулы-1" — стартует до 100 км/ч за 2 с. Вместе с тем, электрокар обладает рекордным запасом хода.

Американский электромобиль Lucid Air 2023 получил новую топовую версию Sapphire. Это самый мощный и быстрый седан в мире. Подробности авто раскрыла пресс-служба Lucid.

[ + – ] Электромобиль Lucid Air разгоняется до 100 км/ч всего за 2 с Фото: Lucid Motors

Главное отличие Lucid Air Sapphire – улучшенная силовая установка, состоящая из трех моторов. Их суммарная отдача превышает 1200 л. с. (точную цифру пока не называют).

Новый Lucid Air Sapphire демонстрирует динамику уровня "Формулы-1": способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с, а до 160 км/ч – за 4 с. Четверть мили (402 м) с места авто преодолевает менее, чем за 9 с. Основной конкурент Tesla Model S Plaid медленнее.

[ + – ] Запас хода составляет около 800 км Фото: Lucid Motors

Запас хода не раскрывают, но он также больше, чем у Теслы. Менее мощный 1126-сильный Lucid Air с такой же батареей может проехать свыше 800 км без подзарядки и даже установил рекорд дальности пробега на одном заряде.

Электрокар Lucid Air Sapphire также получил усовершенствованную подвеску и перенастроенное рулевое управление. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и алькантара Фото: Lucid Motors

Отличить авто от стандартной модели можно по карбоновым обвесу и спойлеру. Кроме того, у него особые колесные диски со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.

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В отделке салона использованы кожа и алькантара. Спереди установлены спортивные сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. У виртуальной панели приборов и двух дисплеев мультимедиа изменена графика.

[ + – ] Электромобиль получил спортивные сиденья с электроприводом и массажем Фото: Lucid Motors

Производство модели стартует в начале 2023 года, но заказать его можно уже сейчас. Купить электрокар Lucid Air Sapphire можно по цене от $245 000.

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