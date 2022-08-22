Лучше Теслы: Lucid презентовали сверхскоростной электрокар с запасом хода 800 км (фото)
Топовый Lucid Air Sapphire демонстрирует разгон на уровне болидов "Формулы-1" — стартует до 100 км/ч за 2 с. Вместе с тем, электрокар обладает рекордным запасом хода.
Американский электромобиль Lucid Air 2023 получил новую топовую версию Sapphire. Это самый мощный и быстрый седан в мире. Подробности авто раскрыла пресс-служба Lucid.
Главное отличие Lucid Air Sapphire – улучшенная силовая установка, состоящая из трех моторов. Их суммарная отдача превышает 1200 л. с. (точную цифру пока не называют).
Новый Lucid Air Sapphire демонстрирует динамику уровня "Формулы-1": способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с, а до 160 км/ч – за 4 с. Четверть мили (402 м) с места авто преодолевает менее, чем за 9 с. Основной конкурент Tesla Model S Plaid медленнее.
Запас хода не раскрывают, но он также больше, чем у Теслы. Менее мощный 1126-сильный Lucid Air с такой же батареей может проехать свыше 800 км без подзарядки и даже установил рекорд дальности пробега на одном заряде.
Электрокар Lucid Air Sapphire также получил усовершенствованную подвеску и перенастроенное рулевое управление. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.
Отличить авто от стандартной модели можно по карбоновым обвесу и спойлеру. Кроме того, у него особые колесные диски со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.Важно
В отделке салона использованы кожа и алькантара. Спереди установлены спортивные сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. У виртуальной панели приборов и двух дисплеев мультимедиа изменена графика.
Производство модели стартует в начале 2023 года, но заказать его можно уже сейчас. Купить электрокар Lucid Air Sapphire можно по цене от $245 000.
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