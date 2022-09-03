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Авто

Эксклюзивный суперкар Pagani за $17 миллионов разбили в досадном ДТП (видео)

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Фото: Motor1.com | Pagani Zonda HP Barchetta попал в аварию во время автопробега в Хорватии

Всего существует только три 800-сильных суперкара Pagani Zonda HP Barchetta. Это один из самых дорогих новых автомобилей в мире.

В Хорватии в аварию попал очень редкий Pagani Zonda HP Barchetta. Всего существует только три таких суперкара и это одна из самых дорогих моделей современности – она стоит 17 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Всего существует только три Pagani Zonda HP Barchetta
Фото: Motor1.com

ДТП произошло в столице Хорватии Загребе во время автопробега суперкаров. Судя по видео, суперкар Pagani Zonda занесло в повороте, даже несмотря на то, что дорога была сухой, а скорость — относительно небольшой.

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Задняя часть суперкара серьезно повреждена
Фото: Motor1.com

У Pagani Zonda HP Barchetta серьезно повреждена задняя часть — вырвано колесо, нет фонарей и части крыла. Также видно, что авто ударилось и передним крылом. Ремонт карбонового суперкара будет очень недешевым.

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Кабриолет оснащен 800-сильным V12 от Mercedes-AMG

Кабриолет HP Barchetta — самая мощная дорогая версия Pagani Zonda. Автомобиль оснащен 7,3-литровым 800-сильным V12 производства Mercedes-AMG и способен развить скорость свыше 350 км/ч.

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Некоторое время Pagani Zonda HP Barchetta даже был самым дорогим новым авто в мире, но затем уступил это звание суперкару Bugatti La Voiture Noire и кабриолету Rolls-Royce Boat Tail.

Pagani Zonda HP Barchetta способен развить свыше 350 км/ч, но ДТП произошло на малой скорости

К слову, это не самое дорогое ДТП года. Ранее во Франции разбили единственный в своем роде гоночный Ferrari 250 GT Breadvan 1962 года стоимостью $30 миллионов.

Также Фокус рассказывал, что в Монако на ровном месте попал в аварию редкий суперкар Ferrari за $3,5 миллиона.