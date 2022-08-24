От Maybach до Bugatti. Самые эксклюзивные авто в Украине за 31 год Независимости (фото)

На украинских дорогах можно встретить и скоростные суперкары, и роскошные внедорожники. Стоимость некоторых авто превышает миллион долларов.

Уровень жизни в Украине низкий, по европейским меркам, однако по количеству дорогих элитных авто мы не отстаем от гораздо более богатых стран. В нашей стране можно встретить эксклюзивные модели, которые и в Монако или Ницце сложно увидеть. Сайт ТопЖыр выбрал самые дорогие авто в Украине за годы Независимости.

Porsche Carrera GT – 440 000 долларов

[ + – ] Porsche Carrera GT Фото: с сайта ТопЖыр

Суперкар Porsche Carrera GT был одним из самых быстрых авто начала 2000-х. С 5,7-литровым 612-сильным V10 он разгонялся до 334 км/ч. В Украине было сразу три таких авто: один из них принадлежал сыну Леонида Черновецкого, Степану, а еще один – разбили в ДТП.

Ferrari 812 Superfast – 450 000 долларов

[ + – ] Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 – последняя модель итальянской марки с атмосферным V12. Этот двигатель развивает 800 л. с. при высоких 8000 об/мин и позволяет развивать 340 км/ч.

McLaren 765 LT – 500 000 долларов

[ + – ] McLaren 765 LT Фото: с сайта ТопЖыр

Экстремальный McLaren – лимитированная заряженная версия модели 720S. Цифровое обозначение в название указывает на мощность 4,0-литрового турбомотора – 765 л. с. Купе разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и может развить свыше 330 км/ч.

Ferrari 360 Spider Sbarro – 500 000 долларов

[ + – ] Ferrari 360 Sbarro Фото: с сайта ТопЖыр

Всего существует только два Ferrari 360 Spider в тюнинге Sbarro и один из них прописан в Киеве. Автомобиль окрашен в нетипичный розовый цвет.

Brabus G800 – 500 000 — 800 000 долларов

[ + – ] Brabus G800 Фото: с сайта ТопЖыр

Стоимость тюнингованного Гелендвагена может колебаться, в зависимости от комплектации. Двухтонный внедорожник оснащен 800-сильным турбомотором и разгоняется до сотни за 4,1 с. В Украине не один такой автомобиль. В частности, новые Mercedes G-Class Brabus видели в кортеже Александра Ярославского.

Ferrari 599 SA Aperta – 515 000 долларов

[ + – ] Ferrari 599 SA Aperta Фото: с сайта ТопЖыр

Специальная версия Ferrari 599 в кузове кабриолет выпущено тиражом всего в 80 экземпляров. У авто эксклюзивный кузов от Pininfarina и 670-сильный V12. ТопЖыр называет владельцем авто Константина Жеваго.

Jaguar XJ220 – 550 000 долларов

[ + – ] Jaguar XJ220 Фото: с сайта ТопЖыр

В 1991 году этот обтекаемый суперкар установил мировой рекорд скорости – 348,9 км/ч. Всего выпустили 280 таких авто и сейчас они очень ценятся коллекционерами, поэтому их цена подскочила в последнее время.

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Lamborghini Aventador SVJ – 555 000 долларов

[ + – ] Lamborghini Aventador SVJ Roadster Фото: с сайта ТопЖыр

Специальная версия суперкара оснащена 770-сильным V12 и развивает 350 км/ч. Всего собрали 800 таких авто и в Украине их было два – купе и родстер.

Porsche 918 Spyder – 845 000 долларов

[ + – ] Porsche 918 Spyder Фото: с сайта ТопЖыр

Гибридный суперкар Porsche 918 Spyder стал преемником модели Carrera GT. Его 887-сильная гибридная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с и развивать 340 км/ч. При этом он способен проехать 30 км на электротяге. Всего выпустили 918 таких авто.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition – 900 000 долларов

[ + – ] Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition Фото: с сайта ТопЖыр

В Украине уже несколько десятков Rolls-Royce Cullinan, но внедорожник в версии Mansory Billionaire Edition только один. Да и всего выпустили лишь 13.

Ferrari SF90 Stradale – 1 000 000 долларов

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale Фото: с сайта ТопЖыр

В Украине уже два Ferrari SF90 Stradale, причем владелец одного из суперкаров ранее разбил такое же авто в ДТП в Дубае. На данный момент это самая мощная и быстрая модель марки. Ее 1000-сильная гибридная установка позволяет стартовать до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 340 км/ч.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – 1 200 000 долларов

[ + – ] Mercedes-Maybach G650 Landaulet Фото: с сайта ТопЖыр

Самый дорогой Гелендваген привозили в Украину для съемок рекламной короткометражки и в месте с ним приехал электрокар Mercedes G-Class. У Mercedes-Maybach G650 Landaulet роскошное внутреннее убранство, а крыша над задними сиденьями выполнена складывающейся.

Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos – 1 300 000 долларов

[ + – ] Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos

Тюнингованный вариант Lamborghini Aventador оснащен 1250-сильным турбированным V12. Разгон до сотни занимает 2,6 с, а максимальная скорость составляет 380 км/ч.

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Aston Martin One-77 – 1 500 000 долларов

[ + – ] Aston Martin One-77 Фото: с сайта ТопЖыр

Цифра в названии модели указывает на количество выпущенных авто – 77 штук. Эксклюзивное купе с 7,3-литровым 750-сильным V12 способно развить 354 км/ч. По данным ТопЖыра, владельцем Aston Martin One-77 является Константин Жеваго.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC – 2 500 000 долларов

[ + – ] Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC

Единственный Bugatti Veyron в Украине – не простой, ведь всего выпущено только восемь кабриолетов Grand Sport Vitesse WRC. Спецверсию посвятили мировому рекорду скорости среди кабриолетов: этот 1200-сильный суперкар разогнался до 409 км/ч. То есть это не только самое дорогое, но и самое быстрое авто в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве в масштабном ДТП разбили редкий спортивный Jaguar за $175 000.