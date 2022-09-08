Необычный руль-столик и электромотор: презентован новый Ford Transit 2023 (фото)

Электромобиль Ford Transit обладает запасом хода в 380 км и доступен в двух версиях по мощности. Предложены грузовой, грузопассажирский и пассажирский варианты.

Состоялась официальная презентация Ford Transit 2023. Новое поколение коммерческой модели дебютировало в электрическом исполнении, а дизельную версию добавят позже. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Фургон дебютировал в электрической версии, но будет и дизельная модификация Фото: Ford

Новый Ford Transit выглядит знакомо, но получил огромную решетку радиатора и раскосые светодиодные фары. Разработчики утверждают, что улучшили аэродинамику на 10% по сравнению с предшественником. Модель по-прежнему предложена в грузовой, грузопассажирской и пассажирской версиях.

[ + – ] Руль откидывается и превращается в столик Фото: Ford

Фургон Ford Transit предлагают в нескольких вариантах по длине – с грузовым отсеком объемом от 5,8 до 9 кубометров. Грузоподъемность электрической версии составляет 1100 кг.

[ + – ] Ford Transit доступен в грузовой, грузопассажирской и пассажирской версиях Фото: Ford

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Руль авто может откидываться и превращается в удобный столик для водителя.

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Электромобиль Ford E-Transit Custom (именно так назвали электрический вариант) предложен в версиях мощностью 135 и 217 л. с. В обоих случаях крутящий момент достигает 415 Н∙м и этой тяги достаточно, чтобы буксировать двухтонный прицеп.

[ + – ] От батареи электрокара можно питать электрооборудование Фото: Ford

Аккумуляторная батарея емкостью 74 кВт∙ч позаимствована у электропикапа Ford F-150 Lightning. Запас хода составляет 380 км, а зарядить электрокар Ford можно за 8 часов от домашней электросети и за 41 минут – в быстром режиме от зарядной станции. Кроме того, есть возможность питать от батареи различные электроприборы.

Производство Ford E-Transit Custom наладят в Турции. Электромобиль поступит в продажу с осени 2023 года.

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