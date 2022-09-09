Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода

Новые батареи BMW готовят для электромобилей семейства Neue Klasse. Первым аккумуляторы нового поколения получит электрический седан BMW 3 Series.

BMW анонсировали новое поколение аккумуляторных батарей. С 2025 года их будут устанавливать на серийные электромобили немецкой марки. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Батареи BMW состоят из инновационных утолщенных аккумуляторов диаметром 46 мм (к слову, точной такой размер и у новейших аккумуляторов Tesla 4680). Ячейки предлагают в двух вариантах по высоте, что позволяет использовать их в авто разных классов и размеров.

[ + – ] Аккумуляторы нового поколения на 50% дешевле существующих Фото: BMW

Изменился не только размер аккумуляторов, но и их состав. В конструкции стало больше никеля и кремния и меньше кобальта. Это позволило повысить плотность на 20%.

Электромобили с такими батареями будут иметь на 30% больший запас хода. Кроме того, на 30% сократится время зарядки электрокара, а сами батареи станут на 50% дешевле.

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Аккумуляторы BMW будут выпускать на новых крупных предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае. Ими планируют оснащать электрические седаны и кроссоверы семейства Neue Klasse. Первым такую батарею получит BMW 3 Series нового поколения, который предложат в электрическом исполнении. Его запас хода составит около 700 км.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер BMW XM. Его должны представить уже в нынешнем году и он будет сверхмощным гибридом.