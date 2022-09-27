Новый экстремальный спорткар BMW рассекретили перед премьерой (фото)

BMW M2 третьего поколения стал крупнее и агрессивнее на вид. Купе сохранит заднеприводную компоновку и получит двигатель от старшего BMW M3.

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В интернет попали фото BMW M2 нового поколения. Заряженное купе презентуют публике 15 октября на автофестивале в ЮАР, а вот продажи стартуют только в апреле 2023 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Крылья купе серьезно расширены Фото: autoevolution.com

Новый BMW M2 отличается более агрессивным дизайном, чем модель предыдущего поколения. От стандартного купе BMW 2 Series спортивная версия отличается расширенными крыльями, массивными бамперами и аэродинамическим обвесом. В крышку багажника интегрирован спойлер, а из заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы. Стандартными являются 19-дюймовые колеса.

Салон BMW M2 2023 ранее уже частично показали. Спорткар получит ковшеобразные передние сиденья, обшитые кожей и алькантарой.

[ + – ] Из заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы Фото: autoevolution.com

В интернет просочились и характеристики BMW M2. Купе получит 3,0-литровую турбошестерку от старших BMW M3 и M4. Ее отдачу несколько снизят – мощность составит 453 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

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Спорткар BMW M2 сохранит задний привод и получит самоблокирующийся дифференциал. Ему доработают подвеску и установят увеличенные тормоза.

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