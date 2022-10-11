Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)

Електромобіль Mobilize Solo від Renault досягає всього 1,37 м завдовжки і розрахований на одну особу. Авто не продаватимуть, а планують здавати напрокат.

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Опубліковано перші фото оригінального Renault Mobilize Solo. Мініатюрний міський електрокар дебютує на Паризькому автосалоні за тиждень. Про це повідомляє пресслужба Renault Group.

[ + – ] Електрокар розрахований на одну особу Фото: Renault

Mobilize Solo — одномісне персональне авто для мегаполісу, що нагадує скутер із дахом. Триколісний електрокар досягає всього 1,37 м завдовжки, 0,9 м завширшки і 1,75 м заввишки. Його кузов виконаний асиметричним: праворуч він закритий, а зліва передбачений отвір для посадки, причому дверей Solo не має.

[ + – ] Mobilize Solo керується за допомогою керма-джойстика Фото: Renault

У салоні встановлені кермо-джойстик та кілька кнопок. Показ приладів виведено на тоненький екран. Електромобіль Renault отримав подушку безпеки, а також спеціальну кнопку екстреної зупинки.

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Мініатюрний електромотор Mobilize Solo дозволяє розвинути лише 25 км/год. Настільки повільним транспортним засобом у багатьох європейських країнах можна керувати без прав.

[ + – ] Мініатюрні електромобілі Renault збираються здавати напрокат Фото: Renault

Renault не планує продавати Mobilize Solo Проте заявлено, що такі електрокари в майбутньому зможуть здавати напрокат, як популярні зараз електросамокати.

Раніше Фокус розповідав, що Renault презентували ще дві моделі з лінійки Mobilize. Мініатюрні електрокари стануть наступниками Renault Twizzy.

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