Гібридна установка та заводське ГБО: розкрито цікаві подробиці нового Duster 2024

Усі Duster 2024 будуть гібридами, а дизельні версії зникнуть із лінійки кросовера. Зміни продиктовані вимогами нових суворих еконорм Євро-7.

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Третє покоління Dacia/Renault Duster з'явиться у 2024 році, але інформація про кросовер з'являється вже зараз. Раніше розсекретили дизайн моделі, а тепер на сторінці RNews у Facebook опублікували її технічні подробиці.

Новий Duster побудують на сучасній платформі CMF-B, як Renault Captur, Logan та Sandero. Вона дозволить дещо збільшити розміри мотора та застосувати низку нових технологій.

[ + – ] Дизельні двигуни вже не будуть доступні в новому Duster Фото: Motor1.com

Зокрема кросовер Renault отримає набір сучасних систем безпеки. Крім того, усі версії моделі стануть гібридами.

Основним двигуном Duster 2024 стане трициліндровий бензиновий турбомотор TCe об'ємом 1,2 л. Його доповнять 48-вольтною гібридною установкою, а потужність становитиме 120 або 140 к. с. Цікава деталь: цей мотор пропонуватимуть і із заводським ГБО.

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Гібридизація Duster обумовлена впровадженням з 2025 року суворіших екологічних норм Євро-7. З цієї причини з лінійки пропадуть дизельні модифікації.

[ + – ] Гібридну установку можна доповнити заводським ГБО Фото: Motor1.com

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та роботизовану КПП. Повний привід буде доступний тільки з роботом, причому на задній осі кросовера встановлять електромотор.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують бюджетний електричний кросовер за 20 тисяч євро.