Кросовер Toyota RAV4 оновлений та отримав спеціальну версію для бездоріжжя (фото)

Лінійку Toyota RAV4 2023 поповнила версія підвищеної прохідності Adventure Offroad package II. Кросоверу змінили дизайн, збільшили кліренс та встановили позашляхові шини.

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Toyota RAV4 пройшла чергове оновлення. Найпопулярніший у світі кросовер трохи доопрацювали, а також запропонували версію підвищеної прохідності Adventure Offroad package II. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

[ + – ] Версія підвищеної прохідності отримала позашляхову гуму Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 у базовій версії візуально не змінилася, адже її дизайн освіжили на початку цього року. А ось позашляховий варіант дізнається за більш вираженим пластиковим обважуванням і забарвленими в чорний колір решітці радіатора і передньому бамперу. Крім того, його кліренс збільшено до 200 мм та встановлені 18-дюймові шини для бездоріжжя. Лакофарбове покриття авто більш стійке до подряпин, ніж у стандартного RAV4.

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У салоні у всіх Toyota RAV4 2023 встановлений покращений сенсорний дисплей з діагоналлю 10,25 дюйми. У варіанті Adventure Offroad package II додані червоні вставки та шви. Крім того, доопрацьовано комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense.

[ + – ] У салоні позашляхової версії з'явилися яскраво-червоні вставки Фото: Toyota

Як і раніше, кросовер Toyota RAV4 доступний з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (173 л. с.) та 2,5 л (208 л. с.), а також з гібридними установками потужністю 222 і 306 л. с. Запропоновано версії з переднім та повним приводом, а варіант підвищеної прохідності повнопривідної за замовчуванням.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota змушена призупинити випуск RAV4 через брак комплектуючих.

Також ми писали, що новий кросовер Toyota не впорався з "лосиним" тестом.