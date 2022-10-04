Кроссовер Toyota RAV4 обновлен и получил специальную версию для бездорожья (фото)

Линейку Toyota RAV4 2023 пополнила версия повышенной проходимости Adventure Offroad package II. Кроссоверу изменили дизайн, увеличили клиренс и установили внедорожные шины.

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Toyota RAV4 прошла очередное обновление. Самый популярный в мире кроссовер немного доработали, а также предложили версию повышенной проходимости Adventure Offroad package II. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

[ + – ] Версия повышенной проходимости получила внедорожную резину Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 в базовой версии визуально не изменилась, ведь ее дизайн освежили в начале нынешнего года. А вот внедорожный вариант узнается по более выраженному пластиковому обвесу и окрашенным в черный цвет решетке радиатора и переднему бамперу. Кроме того, его клиренс увеличен до 200 мм и установлены 18-дюймовые шины для бездорожья. Лакокрасочное покрытие авто более стойкое к царапинам, чем у стандартного RAV4.

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В салоне у всех Toyota RAV4 2023 установлен улучшенный сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма. В варианте Adventure Offroad package II добавлены красные вставки и швы. Кроме того, доработан комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

[ + – ] В салоне внедорожной версии появились ярко-красные вставки Фото: Toyota

Как и прежде, кроссовер Toyota RAV4 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также с гибридными установками мощностью 222 и 306 л. с. Предложены версии с передним и полным приводом, а вариант повышенной проходимости полноприводной по умолчанию.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota вынуждена приостановить выпуск RAV4 из-за нехватки комплектующих.

Также мы писали, что новый кроссовер Toyota не справился с "лосиным" тестом.