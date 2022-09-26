Toyota прекратит производство кроссовера RAV4: названа причина

Предприятия, выпускающие кроссовер Toyota RAV4, остановятся в октябре. За месяц производство автомобилей японской марки снизится на 100 тысяч единиц.

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В октябре Toyota полностью остановит производство модели RAV4. Популярный кроссовер не будут выпускать на протяжении некоторого времени. Об этом сообщает сайт Japan Times

Дело в том, что для сборки Toyota RAV4 не хватает запчастей. Дефицит комплектующих добрался и до Toyota, хотя японский концерн традиционно уделяет огромное внимание формированию запасов автокомпонентов на своих складах.

[ + – ] Заводы Toyota ощущают острый дефицит автокомпонентов Фото: Toyota

По этой причине пришлось подкорректировать производственные планы. Конвейеры остановят на 7 из 14 предприятий концерна. В октябре заводы Toyota соберут 800 тысяч автомобилей – на 100 тысяч меньше, чем планировалось ранее.

В частности, на 12 дней прекратит работу ключевое предприятие Toyota в Такаоке – именно там собирают кроссоверы RAV4 и Harrier (японскую версию Toyota Venza). Кроме того, приостановят конвейеры по сборке бензиновых и гибридных Toyota RAV4 на заводах подразделения Toyota Industries.

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Напомним, что Toyota RAV4 уже не один год является самым популярным в мире кроссовером. За шесть месяцев 2022 года выпущено примерно 371 тыс. этих автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит новый компактный кроссовер. Его изображения попали в сеть за год до премьеры модели.