Toyota припинить виробництво кросовера RAV4: названо причину

Підприємства, що випускають кросовер Toyota RAV4, зупиняться у жовтні. За місяць виробництво автомобілів японської марки зменшиться на 100 тисяч одиниць.

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У жовтні Toyota повністю зупинить виробництво моделі RAV4. Популярний кросовер не випускатимуть упродовж деякого часу. Про це повідомляє сайт Japan Times

Справа в тому, що для збирання Toyota RAV4 не вистачає запчастин. Дефіцит комплектуючих дістався і Toyota, хоча японський концерн традиційно приділяє велику увагу формуванню запасів автокомпонентів на своїх складах.

[ + – ] Заводи Toyota відчувають гострий дефіцит автокомпонентів Фото: Toyota

Тому довелося підкоригувати виробничі плани. Конвеєри зупинять на 7 із 14 підприємств концерну. У жовтні заводи Toyota зберуть 800 тисяч автомобілів — на 100 тисяч менше, ніж планувалося раніше.

Зокрема, на 12 днів припинить роботу ключове підприємство Toyota у Такаоці – саме там збирають кросовери RAV4 та Harrier (японську версію Toyota Venza). Крім того, призупинять конвеєри зі збирання бензинових та гібридних Toyota RAV4 на заводах підрозділу Toyota Industries.

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Нагадаємо, що Toyota RAV4 вже не один рік є найпопулярнішим у світі кросовером. За шість місяців 2022 року випущено приблизно 371 тис. цих автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує новий компактний кросовер. Його зображення потрапили до мережі за рік до прем'єри моделі.