Toyota показала найрідкіснішу та найексклюзивнішу модель у своїй історії (фото)

Єдиний кабріолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports, що зберігся, захований у запасниках заводського музею. Автомобіль не показують публіці та про нього мало хто знає.

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Заводський музей Toyota опублікував фото найраритетнішої та найціннішої моделі японської марки. Унікальний кабріолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports 1960 року зберігся в одному екземплярі. Подробиці авто розкрили на сторінці музею у Facebook.

[ + – ] Кабріолет отримав задні кілі в американському стилі Фото: Toyota

Toyota Toyopet Crown Custom Sports – перша спроба японського бренду створити дорогий спортивний автомобіль із кузовом на замовлення. Загалом таких автомобілів випустили п'ять, але лише один із них дійшов до наших днів. Тому кабріолет дуже бережуть: він зберігається у запасниках музею та дуже рідко демонструється на публіці.

[ + – ] Кузов спорткара виконаний зі склопластику Фото: Toyota

За основу для авто взяли стандартний сімейний седан Toyopet Crown, проте на шасі встановили елегантний кузов зі склопластику. Зовнішній вигляд авто розробив відомий японський дизайнер Мотокі Хама.

У кабріолета довгий капот, чотири круглі фари та задні кили, як у американських машин тих років. Пластиковий дах виконаний знімним.

[ + – ] Кермо Toyota оброблене деревом Фото: Toyota

У салоні Toyopet Crown Custom Sports кермо обробили деревом, а сидіння обшили шкірою. Щоб зробити авто нижче, крісла прикрутили до підлоги.

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Стандартний 1,5-літровий 60-сильний двигун Toyota Toyopet Crown допрацювали — встановили новий розподільний вал і здвоєний карбюратор. У парі з двигуном працює 4-ступінчаста механічна КПП.

[ + – ] Під капотом встановлений 1,5-літровий двигун Фото: Toyota

Кабріолет Toyota свого часу вразив багатьох автомобілістів, проте вийшов дуже дорогим. Він коштував 9488 доларів ($90 000 за сучасним курсом) – на рівні найдорожчих Cadillac тих років. Саме з цього попиту модель не мала.

Раніше Фокус розповідав про Toyota Corolla, що ідеально збереглася, 1969 року з пробігом понад 500 тис. км. Вона також стала експонатом заводського музею.