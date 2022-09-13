Toyota показала найрідкіснішу та найексклюзивнішу модель у своїй історії (фото)
Єдиний кабріолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports, що зберігся, захований у запасниках заводського музею. Автомобіль не показують публіці та про нього мало хто знає.
Заводський музей Toyota опублікував фото найраритетнішої та найціннішої моделі японської марки. Унікальний кабріолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports 1960 року зберігся в одному екземплярі. Подробиці авто розкрили на сторінці музею у Facebook.
Toyota Toyopet Crown Custom Sports – перша спроба японського бренду створити дорогий спортивний автомобіль із кузовом на замовлення. Загалом таких автомобілів випустили п'ять, але лише один із них дійшов до наших днів. Тому кабріолет дуже бережуть: він зберігається у запасниках музею та дуже рідко демонструється на публіці.
За основу для авто взяли стандартний сімейний седан Toyopet Crown, проте на шасі встановили елегантний кузов зі склопластику. Зовнішній вигляд авто розробив відомий японський дизайнер Мотокі Хама.
У кабріолета довгий капот, чотири круглі фари та задні кили, як у американських машин тих років. Пластиковий дах виконаний знімним.
У салоні Toyopet Crown Custom Sports кермо обробили деревом, а сидіння обшили шкірою. Щоб зробити авто нижче, крісла прикрутили до підлоги.Важливо
Стандартний 1,5-літровий 60-сильний двигун Toyota Toyopet Crown допрацювали — встановили новий розподільний вал і здвоєний карбюратор. У парі з двигуном працює 4-ступінчаста механічна КПП.
Кабріолет Toyota свого часу вразив багатьох автомобілістів, проте вийшов дуже дорогим. Він коштував 9488 доларів ($90 000 за сучасним курсом) – на рівні найдорожчих Cadillac тих років. Саме з цього попиту модель не мала.
Раніше Фокус розповідав про Toyota Corolla, що ідеально збереглася, 1969 року з пробігом понад 500 тис. км. Вона також стала експонатом заводського музею.