Toyota показала самую редкую и эксклюзивную модель в своей истории (фото)
Единственный сохранившийся кабриолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports спрятан в запасниках заводского музея. Автомобиль не показывают публике и о нем мало кто знает.
Заводской музей Toyota опубликовал фото самой раритетной и ценной модели японской марки. Уникальный кабриолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports 1960 года сохранился в одном-единственном экземпляре. Подробности авто раскрыли на странице музея в Facebook.
Toyota Toyopet Crown Custom Sports – первая попытка японского бренда создать дорогой спортивный автомобиль с заказным кузовом. Всего таких автомобилей выпустили пять, но лишь один из них дошел до наших дней. Поэтому кабриолет очень берегут: он хранится в запасниках музея и очень редко демонстрируется на публике.
За основу для авто взяли стандартный семейный седан Toyopet Crown, однако на шасси установили элегантный кузов из стеклопластика. Внешний вид авто разработал известный японский дизайнер Мотоки Хама.
У кабриолета длинный капот, четыре круглые фары и задние кили, как у американских машин тех лет. Пластиковая крыша выполнена съемной.
В салоне Toyopet Crown Custom Sports руль отделали деревом, а сиденья обшили кожей. Чтобы сделать авто ниже, кресла прикрутили прямо к полу.Важно
Стандартный 1,5-литровый 60-сильный двигатель Toyota Toyopet Crown доработали – установили новый распредвал и сдвоенный карбюратор. В паре с мотором работает 4-ступенчатая механическая КПП.
Кабриолет Toyota в свое время впечатлил многих автомобилистов, однако получился чересчур дорогим. Он стоил 9488 долларов ($90 000 по современному курсу) – на уровне самых дорогих Cadillac тех лет. Именно по этому спросом модель не пользовалась.
Ранее Фокус рассказывал про идеально сохранившуюся Toyota Corolla 1969 года с пробегом свыше 500 тыс. км. Она также стала экспонатом заводского музея.