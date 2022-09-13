Toyota показала самую редкую и эксклюзивную модель в своей истории (фото)

Единственный сохранившийся кабриолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports спрятан в запасниках заводского музея. Автомобиль не показывают публике и о нем мало кто знает.

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Заводской музей Toyota опубликовал фото самой раритетной и ценной модели японской марки. Уникальный кабриолет Toyota Toyopet Crown Custom Sports 1960 года сохранился в одном-единственном экземпляре. Подробности авто раскрыли на странице музея в Facebook.

[ + – ] Кабриолет получил задние кили в американском стиле Фото: Toyota

Toyota Toyopet Crown Custom Sports – первая попытка японского бренда создать дорогой спортивный автомобиль с заказным кузовом. Всего таких автомобилей выпустили пять, но лишь один из них дошел до наших дней. Поэтому кабриолет очень берегут: он хранится в запасниках музея и очень редко демонстрируется на публике.

[ + – ] Кузов спорткара выполнен из стеклопластика Фото: Toyota

За основу для авто взяли стандартный семейный седан Toyopet Crown, однако на шасси установили элегантный кузов из стеклопластика. Внешний вид авто разработал известный японский дизайнер Мотоки Хама.

У кабриолета длинный капот, четыре круглые фары и задние кили, как у американских машин тех лет. Пластиковая крыша выполнена съемной.

[ + – ] Руль Toyota отделан деревом Фото: Toyota

В салоне Toyopet Crown Custom Sports руль отделали деревом, а сиденья обшили кожей. Чтобы сделать авто ниже, кресла прикрутили прямо к полу.

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Стандартный 1,5-литровый 60-сильный двигатель Toyota Toyopet Crown доработали – установили новый распредвал и сдвоенный карбюратор. В паре с мотором работает 4-ступенчатая механическая КПП.

[ + – ] Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель Фото: Toyota

Кабриолет Toyota в свое время впечатлил многих автомобилистов, однако получился чересчур дорогим. Он стоил 9488 долларов ($90 000 по современному курсу) – на уровне самых дорогих Cadillac тех лет. Именно по этому спросом модель не пользовалась.

Ранее Фокус рассказывал про идеально сохранившуюся Toyota Corolla 1969 года с пробегом свыше 500 тыс. км. Она также стала экспонатом заводского музея.