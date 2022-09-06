Работает на воде: в интернете показали уникальное авто украинской разработки (видео)

В середине 70-х в Харькове создали водородный двигатель для авто. В качестве топлива он использовал обычную воду, а выхлоп содержал только пар.

Водородные авто начали активно разрабатывать только в последние годы, хотя сама по себе идея не нова. Мало кто знает, что в Украине эксперименты с водородным топливом для машин проводили почти полвека назад. Об этом пишет сайт Carakoom.

[ + – ] Вместо бензина авто заправляли обычной водой Фото: Carakoom

В 1976 году в Харьковском институте проблем машиностроения АН Украины создали водородную установку для автомобилей. Ею даже оснастили "Москвич-412".

[ + – ] В багажнике авто разместили реактор, позволявший получать водород из воды Фото: Carakoom

В багажник "Москвича" поместили небольшой водородный реактор и бак с водой. Проходя через реактор вода под действием катализатора (его роль выполняли оксиды различных металлов) расщеплялась на водород и кислород. Затем водород подавался в цилиндры двигателя и сжигался там в качестве топлива.

[ + – ] Водородный автомобиль активно испытывали в Харькове

Новая технология имела ряд преимуществ. Установка легко монтировалась и сохраняла возможность ездить на бензине. При сгорании водорода выделяется больше энергии, чем от нефтепродуктов, а в выхлопе при этом содержится только водяной пар.

[ + – ] "Москвич" с водородной установкой остался в единственном экземпляре

К тому же, у авто не было баллона со взрывоопасным водородом, как у современных аналогов. Да и найти воду для заправки несложно.

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Однако дальше прототипа дело не пошло. Технология так и не стала серийной, хотя и в других странах водородные авто начали выпускать только в XXI веке.

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