Працює на воді: в інтернеті показали унікальне авто української розробки (відео)
У середині 70-х у Харкові створили водневий двигун для авто. Як паливо він використовував звичайну воду, а вихлоп містив лише пару.
Водневі авто почали активно розробляти тільки в останні роки, хоча сама по собі ідея не нова. Мало хто знає, що в Україні експерименти з водневим паливом для машин проводили майже пів століття тому. Про це пише сайт Carakoom.
1976 року в Харківському інституті проблем машинобудування АН України створили водневу установку для автомобілів. Нею навіть оснастили "Москвич-412".
У багажник "Москвича" помістили невеликий водневий реактор і бак із водою. Проходячи через реактор, вода під дією каталізатора (його роль виконували оксиди різних металів) розщеплювалася водень і кисень. Потім водень подавався в циліндри двигуна та спалювався там як паливо.
Нова технологія мала низку переваг. Установка легко монтувалася та зберігала можливість їздити на бензині. Під час згоряння водню виділяється більше енергії, ніж від нафтопродуктів, а у вихлопі при цьому міститься лише водяна пара.
До того ж авто не мало балон із вибухонебезпечним воднем, як у сучасних аналогів. Та й знайти воду для заправки нескладно.Важливо
Проте далі за прототип справа не пішла. Технологія так і не стала серійною, хоча в інших країнах водневі авто почали випускати лише у XXI столітті.
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