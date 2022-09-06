Працює на воді: в інтернеті показали унікальне авто української розробки (відео)

У середині 70-х у Харкові створили водневий двигун для авто. Як паливо він використовував звичайну воду, а вихлоп містив лише пару.

Водневі авто почали активно розробляти тільки в останні роки, хоча сама по собі ідея не нова. Мало хто знає, що в Україні експерименти з водневим паливом для машин проводили майже пів століття тому. Про це пише сайт Carakoom.

[ + – ] Замість бензину авто заправляли звичайною водою Фото: Carakoom

1976 року в Харківському інституті проблем машинобудування АН України створили водневу установку для автомобілів. Нею навіть оснастили "Москвич-412".

[ + – ] У багажнику авто розмістили реактор, який дозволяв отримувати водень із води Фото: Carakoom

У багажник "Москвича" помістили невеликий водневий реактор і бак із водою. Проходячи через реактор, вода під дією каталізатора (його роль виконували оксиди різних металів) розщеплювалася водень і кисень. Потім водень подавався в циліндри двигуна та спалювався там як паливо.

[ + – ] Водневий автомобіль активно випробовували в Харкові

Нова технологія мала низку переваг. Установка легко монтувалася та зберігала можливість їздити на бензині. Під час згоряння водню виділяється більше енергії, ніж від нафтопродуктів, а у вихлопі при цьому міститься лише водяна пара.

[ + – ] "Москвич" із водневою установкою залишився в єдиному екземплярі

До того ж авто не мало балон із вибухонебезпечним воднем, як у сучасних аналогів. Та й знайти воду для заправки нескладно.

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Проте далі за прототип справа не пішла. Технологія так і не стала серійною, хоча в інших країнах водневі авто почали випускати лише у XXI столітті.

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