Реактивний болід та ЗАЗ на 2000 сил: найшвидші авто українського виробництва (фото)

Українські конструктори створили чимало швидкісних спортивних та гоночних авто. Серед них були електричні та навіть реактивні моделі.

Український автопром відомий насамперед завдяки бюджетним малолітражним моделям, проте були в його історії й спортивні автомобілі. Причому деякі з них були дуже швидкими і легко могли скласти конкуренцію знаменитим іноземним спорткарам. Фокус вибрав найкращі спортивні авто з України.

Болід з мотором від "Побєди"

Обтічні спорткари "Харків" будували ще на початку 50-х. Найдосконаліший болід "Харків-6" у 1953 році розвинув 280 км/год на ділянці завдовжки кілометр. Автомобіль був обладнаний двигуном від "Побєди" ГАЗ-М20 потужність якого збільшили з 52 до 200 л. с.

"Таврія" для ралі "Париж-Дакар"

"Таврія-Апельсин" — екстремальний ралійний автомобіль з розташованим позаду двигуном та повним приводом. Завдяки турбонаддуву потужність становила 180 л. с., що дозволяло розвивати 210 км/год. Загалом наприкінці 80-х збудували лише два такі авто – їх тестували у Криму, але через брак фінансування до ралі "Париж-Дакар" вони не доїхали.

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Драгстери з Харкова

У лабораторії спортивних автомобілів Харківського автодорожнього інституту (ХАДІ) у 60-80-х роках створили чимало швидкісних гоночних авто. Зокрема, там збудували цілу родину драгстерів – спеціальних авто для спринтерських заїздів на швидкість (драгрейсингу).

Зокрема, легкий ХАДІ-3 1963 зі скромними 36-сильним мотоциклетним мотором на 36 л. с. міг розвивати 220 км/год. А ХАДІ-27 1986 отримав V8 від вантажівки ГАЗ-53 зі збільшеною до 300 л. с. потужністю. Його межа – близько 300 км/год.

Гоночні електромобілі

У ХАДІ експериментували і з електричними установками. 1973 року український електромобіль ХАДІ-13Е розігнали до 145 км/год, а через десять років з'явився ХАДІ-21Е, здатний розвинути 250 км/год. Клиноподібний дизайн ХАДІ-21Е виконали на кшталт болідів "Формули-1" тих років.

"Запорожець" потужністю 2000 к. с.

[ + – ] ZAZ-GTR Фото: Із сайту ТопЖир

Сучасний драгстер ZAZ-GTR створили у сумській команді SRT. "Горбатий" ЗАЗ-965 обладнали двигуном від Ford Mustang. Цей 5,4-літровий V8 доповнили турбонаддувом, що підняло потужність до 2000 к. с. с. Чверть милі (400 м) з місця він проїжджає лише за 8 с, розвиваючи на фініші 300 км/год – це швидше за Bugatti. Драгстер "Запорожець" неодноразово вигравав різноманітні змагання.

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Спорткар з вертолітною турбіною

Експериментальний ХАДІ-7 оснастили газотурбінним двигуном від вертольота Мі-2. Його 400 л. с. припадали лише на 800 кг маси, адже кузов боліда виконали з легкого дюралюмінію. На Чугуївській трасі під Харковом український спорткар розвинув 320 км/год. Теоретично він міг досягти і 400 км/год, але цього не знайшлося сучасної дороги відповідної довжини. ХАДІ-7 дозволили вивезти для демонстрації за кордон – його показували у США, Канаді, Італії, Чехословаччині та на Кубі.

Реактивний автомобіль

Найшвидший український автомобіль – реактивний ХАДІ-9 1978 року. У Харкові працювали над ним дев'ять років. Унікальний триколісний болід на вигляд нагадував ракету, а обладнали його двигуном від винищувача МіГ-19. Уповільнював п'ятитонне авто гальмівний парашут.

Теоретично ХАДІ-9 міг розігнатися до 1200 км/год у тому, що світовий рекорд швидкості у роки становив 967 км/год (його встановило реактивне авто зі США). Болід тестували на військовому аеродромі Чугуєва та на дні висохлого соляного озера Баскунчак. Однак усі ці траси були надто короткими, тому більше 500 км/год авто не розвинуло.

[ + – ] ХАДІ-9 знявся у фільмі "Швидкість"

Свої реальні можливості ХАДІі-9 зміг би показати за кордоном, але з СРСР його не випустили. Натомість авто демонстрували на ВДНГ і навіть зняли у фільмі "Швидкість". До наших днів ХАДІ-9 не дожив, адже сіль із Баскунчака призвела до того, що його кузов проіржавів.

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