Реактивный болид и ЗАЗ на 2000 сил: самые быстрые авто украинского производства (фото)

Украинские конструкторы создали немало скоростных спортивных и гоночных авто. Среди них были электрические и даже реактивные модели.

Украинский автопром известен, прежде всего, благодаря бюджетным малолитражным моделям, однако были в его истории и спортивные автомобили. Причем, некоторые из них были очень быстрыми и легко могли составить конкуренцию знаменитым иностранным спорткарам. Фокус выбрал лучшие спортивные авто из Украины.

Болид с мотором от "Победы"

Обтекаемые спорткары "Харьков" строили еще в начале 50-х. Самый совершенный болид "Харьков-6" в 1953 году развил 280 км/ч участке длиной в километр. Автомобиль был оснащен двигателем от "Победы" ГАЗ-М20, мощность которого увеличили с 52 до 200 л. с.

"Таврия" для ралли "Париж-Дакар"

"Таврия-Апельсин" — экстремальный раллийный автомобиль с расположенным сзади двигателем и полным приводом. Благодаря турбонаддуву мощность составила 180 л. с., что позволяло развивать 210 км/ч. Всего в конце 80-х построили только два таких авто – их тестировали в Крыму, но из-за нехватки финансирования до ралли "Париж-Дакар" они не доехали.

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Драгстеры из Харькова

В лаборатории спортивных автомобилей Харьковского автодорожного института (ХАДИ) в 60-80-х годах создали немало скоростных гоночных авто. В частности, там построили целое семейство драгстеров – специальных авто для спринтерских заездов на скорость (драгрейсинга).

В частности, легкий ХАДИ-3 1963 года со скромными 36-сильным мотоциклетным мотором на 36 л. с. мог развивать 220 км/ч. А ХАДИ-27 1986 года получил V8 от грузовика ГАЗ-53 с увеличенной до 300 л. с. мощностью. Его предел – около 300 км/ч.

Гоночные электромобили

В ХАДИ экспериментировали и с электрическими установками. В 1973 году украинский электромобиль ХАДИ-13Э разогнали до 145 км/ч, а десять лет спустя появился ХАДИ-21Э, способный развить 250 км/ч. Клиновидный дизайн ХАДИ-21Э выполнили в духе болидов "Формулы-1" тех лет.

"Запорожец" мощностью 2000 л. с.

[ + – ] ZAZ-GTR Фото: с сайта ТопЖыр

Современный драгстер ZAZ-GTR создали в сумской команде SRT. "Горбатый" ЗАЗ-965 оснастили мотором от Ford Mustang. Этот 5,4-литровый V8 дополнили турбонаддувом, что подняло мощность до 2000 л. с. Четверть мили (400 м) с места он проезжает всего за 8 с, развивая на финише 300 км/ч – это быстрее Bugatti. Драгстер "Запорожец" неоднократно выигрывал различные соревнования.

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Спорткар с вертолетной турбиной

Экспериментальный ХАДИ-7 оснастили газотурбинным двигателем от вертолета Ми-2. Его 400 л. с. приходились всего на 800 кг массы, ведь кузов болида выполнили из легкого дюралюминия. На Чугуевской трассе под Харьковом украинский спорткар развил 320 км/ч. В теории он мог достичь и 400 км/ч, но для этого не нашлось современной дороги подходящей длины. ХАДИ-7 разрешили вывезти для демонстрации за границу – его показывали в США, Канаде, Италии, Чехословакии и на Кубе.

Реактивный автомобиль

Самый быстрый украинский автомобиль – реактивный ХАДИ-9 1978 года. В Харькове работали над ним девять лет. Уникальный трехколесный болид с виду напоминал ракету, а оснастили его двигателем от истребителя МиГ-19. Замедлял пятитонное авто тормозной парашют.

В теории ХАДИ-9 мог развить 1200 км/ч при том, что мировой рекорд скорости в те годы составлял 967 км/ч (его установило реактивное авто из США). Болид тестировали на военном аэродроме Чугуева и на дне высохшего соляного озера Баскунчак. Однако все эти трассы были слишком короткими, поэтому больше 500 км/ч авто не развило.

[ + – ] ХАДИ-9 снялся в фильме "Скорость"

Свои реальные возможности ХАДИ-9 смог бы показать за рубежом, но из СССР его не выпустили. Вместо этого авто демонстрировали на ВДНХ и даже сняли в фильме "Скорость". До наших дней ХАДИ-9 не дожил, ведь соль с Баскунчака привела к тому, что его кузов проржавел.

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