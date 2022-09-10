Обнаружена Toyota Corolla 1969 года в идеальном состоянии и с интересной историей (фото)

Toyota Corolla за 53 года проехала свыше 500 тыс. км, но отлично сохранилась. Владелец заботился об автомобиле и регулярно его обслуживал.

В музее Toyota вскоре появится новый экспонат – неприметная с виду Corolla самого первого поколения. Седан выпущен в 1969 году, но выглядит как новый. Об этом сообщает NHK.

[ + – ] С 1969 года у Toyota Corolla один-единственный владелец Фото: NHK

Все 53 года у этой Toyota Corolla был один-единственный владелец Сего Асада. Это не капсула времени и автомобиль постоянно эксплуатировался до недавнего времени – его пробег составляет 563 тыс. км.

При этом на одометре авто – 63 тыс. км пробега. Дело в том, что он может показывать только пятизначные числа (до 99 999 км) и уже пять раз обнулялся.

[ + – ] Для владельца автомобиль стал частичкой образа жизни Фото: NHK

Несмотря на солидный пробег, авто отлично сохранилось, ведь Сего Асада заботился о нем и регулярно обслуживал. Он менял масло раз на 3000 км и по возможности использовал только оригинальные детали (хотя в последнее время с запчастями возникают проблемы). У владельца хранятся три толстые сервисные книги с чеками и актами выполненных работ.

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Для владельца с Toyota Corolla связана вся жизнь. Благодаря авто он познакомился со своей будущей женой, на нем он забирал дочь из роддома. Машина даже сыграла в документальном фильме о громком ограблении 1968 года.

[ + – ] Автомобиль регулярно обслуживался с использованием оригинальных запчастей Фото: NHK

Сего Асада много путешествовал на Toyota Corolla по Японии, а также принимал участие в шоу ретро-авто и благотворительных мероприятиях. Японец считает, что машина принесла ему счастье, и хотя ему грустно расставаться с ней, он хочет поделиться этим счастьем с другими людьми. Именно поэтому Сего Асада согласился отдать Toyota Corolla в музей.

[ + – ] Toyota Corolla станет музейным экспонатом Фото: NHK

Напомним, что Toyota Corolla – самая массовая модель всех времен и народов. Всего выпущено свыше 50 миллионов этих авто.

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