В Европе обнаружен заброшенный автосалон с нетронутыми Volvo 80-х годов (фото)

Автосалон Volvo закрылся более 30 лет назад, но остался нетронутым. В шоуруме хранятся седаны Volvo 240 без пробега, ставшие капсулами времени.

В Бельгии близ города Мальмеди находится заброшенный автосалон Volvo. Он не работает уже более трех десятилетий и в нем даже сохранились автомобили. Фото шоурума опубликовали на странице Abandoned, rotten & rusty cars в Facebook.

[ + – ] Автосалон по непонятным причинам не выселили

Автосалон Volvo не работает c конца 80-х или начала 90-х годов. По непонятным причинам его не выселили из помещения, а машины не распродали, поэтому он сохранился нетронутым.

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В шоуруме стоят четыре старых Volvo 240 в разных версиях. Седаны покрыты слоем пыли, но хорошо сохранились. Как ни странно, эти капсулы времени до сих пор никому не нужны, хотя это, по сути, новые автомобили без пробега. За более, чем 30 лет никто их не выкупил.

[ + – ] Volvo 240 покрыты слоем пыли, но хорошо сохранились

Volvo 240 была популярной моделью в свое время. Седан и универсал выпускали с 1974 по 1993 годы и оснащали бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 155 л. с.

[ + – ] Внутри можно увидеть старые буклеты Volvo

Автосалон Volvo в Бельгии потихоньку становится туристической достопримечательностью. Кажется, что время там застыло – внутри до сих пор можно увидеть даже старые буклеты и прочие инфоматериалы.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании нашли заброшенный салон ретро-авто с редкими старинными BMW в коллекционном состоянии.