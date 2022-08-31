У Європі знайдено занедбаний автосалон із незайманими Volvo 80-х років (фото)
Автосалон Volvo закрився понад 30 років тому, але залишився недоторканим. У шоурумі зберігаються седани Volvo 240 без пробігу, що стали капсулами часу.
У Бельгії поблизу міста Мальмеді знаходиться занедбаний автосалон Volvo. Він не працює уже понад три десятиліття і в ньому навіть збереглися автомобілі. Фото шоуруму опублікували на сторінці Abandoned, rotten & rusty cars у Facebook.
Автосалон Volvo не працює з кінця 80-х або початку 90-х років. З незрозумілих причин його не виселили з приміщення, а машини не розпродали, тому він зберігся недоторканим.Важливо
У шоурумі стоять чотири старі Volvo 240 у різних версіях. Седани вкриті шаром пилу, але добре збереглися. Як не дивно, ці капсули часу й досі нікому не потрібні, хоча це, по суті, нові автомобілі без пробігу. За більш ніж 30 років ніхто їх не викупив.
Volvo 240 була популярною моделлю свого часу. Седан та універсал випускали з 1974 по 1993 роки та оснащували бензиновими і дизельними двигунами потужністю до 155 к. с.
Автосалон Volvo в Бельгії потихеньку стає туристичною пам'яткою. Здається, що час там застиг — усередині досі можна побачити навіть старі буклети й інші інфоматеріали.
Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії знайшли покинутий салон ретро-авто з рідкісними старовинними BMW у колекційному стані.