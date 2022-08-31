У Європі знайдено занедбаний автосалон із незайманими Volvo 80-х років (фото)

Автосалон Volvo закрився понад 30 років тому, але залишився недоторканим. У шоурумі зберігаються седани Volvo 240 без пробігу, що стали капсулами часу.

У Бельгії поблизу міста Мальмеді знаходиться занедбаний автосалон Volvo. Він не працює уже понад три десятиліття і в ньому навіть збереглися автомобілі. Фото шоуруму опублікували на сторінці Abandoned, rotten & rusty cars у Facebook.

[ + – ] Автосалон із незрозумілих причин не виселили

Автосалон Volvo не працює з кінця 80-х або початку 90-х років. З незрозумілих причин його не виселили з приміщення, а машини не розпродали, тому він зберігся недоторканим.

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У шоурумі стоять чотири старі Volvo 240 у різних версіях. Седани вкриті шаром пилу, але добре збереглися. Як не дивно, ці капсули часу й досі нікому не потрібні, хоча це, по суті, нові автомобілі без пробігу. За більш ніж 30 років ніхто їх не викупив.

[ + – ] Volvo 240 покриті шаром пилу, але добре збереглися

Volvo 240 була популярною моделлю свого часу. Седан та універсал випускали з 1974 по 1993 роки та оснащували бензиновими і дизельними двигунами потужністю до 155 к. с.

[ + – ] Усередині можна побачити старі буклети Volvo

Автосалон Volvo в Бельгії потихеньку стає туристичною пам'яткою. Здається, що час там застиг — усередині досі можна побачити навіть старі буклети й інші інфоматеріали.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії знайшли покинутий салон ретро-авто з рідкісними старовинними BMW у колекційному стані.