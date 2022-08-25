У покинутому автосалоні виявили колекцію рідкісних старовинних BMW (відео)

Вінтажні автомобілі готували до продажу, тому вони в хорошому стані. Вартість класичних BMW сягає 200 тисяч євро.

У Великій Британії знайшли занедбаний автосалон, який торгував раритетними ретро-машинами. У його гаражних приміщеннях зберігаються нічийні BMW 30-х років. Про це розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер The Bearder Explorer.

[ + – ] Машини стоять під покривалами у покинутому автосалоні Фото: скриншот/youtube

Судячи з шару пилу та павутиння, цей автосалон не працює вже не один десяток років. Про ретро-авто всі забули, хоч вони в непоганому стані. Очевидно, раніше вони продавалися тут і їх підтримували в хорошому технічному стані.

[ + – ] Старовинні автомобілі добре збереглися Фото: скриншот/youtube

Під покривалами заховані справжні раритети. Найціннішими є кабріолети BMW, випущені у 30-х роках. BMW 326 був доступнішим і обладнувався 2,0-літровою 50-сильною шісткою. У 1936-1941 роках випустили трохи більше 4000 таких авто.

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Спортивний BMW 327 вважався моделлю вищого класу і з 1937 по 1941 рік зібрали трохи більше тисячі таких кабріолетів. Його також обладнували 2,0-літровим двигуном, але потужність становила 55 або 80 л. с. Максимальна швидкість сягала 125-140 км/год. Зараз ціна BMW 327 сягає 200 тисяч євро.

[ + – ] Крім автомобілів BMW, виявлено й колекційні мотоцикли.

Окрім BMW, в автосалоні виявлено Ford Prefect кінця 40-х років. Також там зібрані вінтажні мотоцикли BMW, Norton та Triumph.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію із сотнею американських авто 60-70-х років. Під відкритим небом іржавіють машини вартістю до півмільйона доларів.