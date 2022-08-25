В заброшенном автосалоне обнаружили коллекцию редких старинных BMW (видео)

Винтажные автомобили готовили к продаже, поэтому они в хорошем состоянии. Стоимость классических BMW достигает 200 тысяч евро.

В Великобритании нашли заброшенный автосалон, торговавший раритетными ретро-машинами. В его гаражных помещениях хранятся ничейные BMW 30-х годов. Об этом рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер The Bearder Explorer.

[ + – ] Машины стоят под покрывалами в заброшенном автосалоне Фото: скриншот/youtube

Судя по слою пыли и паутины, этот автосалон не работает уже не один десяток лет. О ретро-авто все забыли, хотя они в неплохом состоянии. Очевидно ранее они продавались здесь и их поддерживали в хорошем техническом состоянии.

[ + – ] Старинные автомобили хорошо сохранились Фото: скриншот/youtube

Под покрывалами спрятаны настоящие раритеты. Самыми ценными являются кабриолеты BMW, выпущенные в 30-х годах. BMW 326 был более доступным и оснащался 2,0-литровой 50-сильной шестеркой. В 1936-1941 годах выпустили немногим более 4000 таких авто.

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Спортивный BMW 327 считался моделью более высокого класса и с 1937 по 1941 годы собрали чуть более тысячи таких кабриолетов. Его также оснащали 2,0-литровым мотором, но мощность составляла 55 либо 80 л. с. Максимальная скорость достигала 125-140 км/ч. Сейчас цена BMW 327 доходит до 200 тысяч евро.

[ + – ] Помимо автомобилей BMW, обнаружены и коллекционные мотоциклы

Кроме BMW, в автосалоне обнаружен Ford Prefect конца 40-х годов. Также там собраны винтажные мотоциклы BMW, Norton и Triumph.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции с сотней американских авто 60-70-х годов. Под открытым небом ржавеют машины стоимостью до полумиллиона долларов.