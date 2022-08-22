Ржавые раритеты: в США обнаружили автосвалку с сотней редких ретро-авто (видео)

Американский коллекционер годами собирал редкие ретро-автомобили, однако восстановить их так и не сумел. Дорогие коллекционные машины ржавеют под открытым небом.

В американском штате Миссури недалеко от города Сент-Луис обнаружили целое кладбище ретро-автомобилей. Редкие американские машины 60-70-х годов уже не одно десятилетие ржавеют под открытым небом. Видеоролик о коллекции появился на Youtube-канале Hauntworld – Haunted Houses and Attractions.

В общей сложности на относительно небольшом земельном участке собрано около сотни автомобилей. Оказалось, что их владелец спасал редкие машины от утилизации, однако самому ему не получилось восстановить их.

[ + – ] Автомобили десятилетиями ржавеют под открытым небом [ + – ] Dodge Coronet Hemi [ + – ] Plymouth Hemi Cuda [ + – ] Dodge Challenger Hemi

Американец оказался поклонником продукции концерна Chrysler и собирал авто марок Chrysler, Dodge и Plymouth, выпущенные 50-60 лет назад. Оказалось, что некоторые из них – настоящие раритеты стоимостью в сотни тысяч долларов.

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Особенно ценными являются заряженные спортивные авто со сверхмощным 7,0-литровым двигателем V8 Hemi на 425 л. с. Всего с 1964 по 1971 год этот мотор получили только 11 000 машин всех моделей.

Самым дорогим в коллекции считается кабриолет Dodge Coronet Hemi 1968 года. Таких авто выпустили лишь пять и в хорошем состоянии их цена превышает полмиллиона долларов.

[ + – ] Стоимость некоторых авто в коллекции превышает 500 тысяч долларов

Несколько дешевле купе Dodge Coronet Hemi и Dodge Challenger Hemi. Некоторых раритетных моделей собрано по несколько штук. Например, в коллекции сразу два Plymouth Hemi Cuda 1970 года и три Plymouth Road Runner с этим же двигателем. То есть, даже сейчас суммарная стоимость неотреставрированных авто составляет несколько миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США также обнаружили коллекцию культовых Ford Mustang. Они 30 лет простояли в гараже.