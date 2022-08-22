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Авто

Ржавые раритеты: в США обнаружили автосвалку с сотней редких ретро-авто (видео)

Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Фото: скриншот/youtube | На свалке насчитали сотню редких авто 60-70-х годов

Американский коллекционер годами собирал редкие ретро-автомобили, однако восстановить их так и не сумел. Дорогие коллекционные машины ржавеют под открытым небом.

В американском штате Миссури недалеко от города Сент-Луис обнаружили целое кладбище ретро-автомобилей. Редкие американские машины 60-70-х годов уже не одно десятилетие ржавеют под открытым небом. Видеоролик о коллекции появился на Youtube-канале Hauntworld – Haunted Houses and Attractions.

В общей сложности на относительно небольшом земельном участке собрано около сотни автомобилей. Оказалось, что их владелец спасал редкие машины от утилизации, однако самому ему не получилось восстановить их.

Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Автомобили десятилетиями ржавеют под открытым небом
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Dodge Coronet Hemi
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Plymouth Hemi Cuda
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Dodge Challenger Hemi
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто
Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Hemi Cuda, ретро-авто, заброшенные авто, коллекция авто

Американец оказался поклонником продукции концерна Chrysler и собирал авто марок Chrysler, Dodge и Plymouth, выпущенные 50-60 лет назад. Оказалось, что некоторые из них – настоящие раритеты стоимостью в сотни тысяч долларов.

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Особенно ценными являются заряженные спортивные авто со сверхмощным 7,0-литровым двигателем V8 Hemi на 425 л. с. Всего с 1964 по 1971 год этот мотор получили только 11 000 машин всех моделей.

Самым дорогим в коллекции считается кабриолет Dodge Coronet Hemi 1968 года. Таких авто выпустили лишь пять и в хорошем состоянии их цена превышает полмиллиона долларов.

Стоимость некоторых авто в коллекции превышает 500 тысяч долларов

Несколько дешевле купе Dodge Coronet Hemi и Dodge Challenger Hemi. Некоторых раритетных моделей собрано по несколько штук. Например, в коллекции сразу два Plymouth Hemi Cuda 1970 года и три Plymouth Road Runner с этим же двигателем. То есть, даже сейчас суммарная стоимость неотреставрированных авто составляет несколько миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США также обнаружили коллекцию культовых Ford Mustang. Они 30 лет простояли в гараже.