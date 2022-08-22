Іржаві раритети: у США знайшли автозвалище із сотнею рідкісних ретро-авто (відео)

Американський колекціонер роками збирав рідкісні ретро автомобілі, проте відновити їх так і не зумів. Дорогі колекційні машини іржавіють просто неба.

В американському штаті Міссурі неподалік міста Сент-Луїс знайшли цілий цвинтар ретро-автомобілів. Рідкісні американські машини 60-70-х років уже не одне десятиліття іржавіють просто неба. Відеоролик про колекцію з'явився на Youtube каналі Hauntworld — Haunted Houses and Attractions.

Загалом на відносно невеликій земельній ділянці зібрано майже сотню автомобілів. З'ясувалося, що їхній власник рятував рідкісні машини від утилізації, проте йому не вдалося відновити їх.

[ + – ] Автомобілі десятиліттями іржавіють просто неба [ + – ] Dodge Coronet Hemi [ + – ] Plymouth Hemi Cuda [ + – ] Dodge Challenger Hemi

Американець виявився шанувальником продукції концерну Chrysler і збирав автомобілі марок Chrysler, Dodge і Plymouth, випущені 50-60 років тому. З'ясувалося, що деякі з них — справжні раритети вартістю сотні тисяч доларів.

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Особливо цінними є заряджені спортивні авто з надпотужним 7,0-літровим двигуном V8 Hemi на 425 к. с. Усього з 1964 по 1971 рік цей двигун отримали лише 11 000 машин всіх моделей.

Найдорожчим у колекції вважається кабріолет Dodge Coronet Hemi 1968 року. Таких авто випустили лише п'ять і в хорошому стані їх ціна перевищує півмільйона доларів.

[ + – ] Вартість деяких авто в колекції перевищує 500 тисяч доларів

Дещо дешевше купе Dodge Coronet Hemi та Dodge Challenger Hemi. Деяких раритетних моделей зібрано кілька штук. Наприклад, у колекції відразу два Plymouth Hemi Cuda 1970 року й три Plymouth Road Runner із цим же двигуном. Тобто навіть зараз сумарна вартість невідреставрованих авто становить кілька мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у США також знайшли колекцію культових Ford Mustang. Вони 30 років простояли у гаражі.