Іржаві раритети: у США знайшли автозвалище із сотнею рідкісних ретро-авто (відео)
Американський колекціонер роками збирав рідкісні ретро автомобілі, проте відновити їх так і не зумів. Дорогі колекційні машини іржавіють просто неба.
В американському штаті Міссурі неподалік міста Сент-Луїс знайшли цілий цвинтар ретро-автомобілів. Рідкісні американські машини 60-70-х років уже не одне десятиліття іржавіють просто неба. Відеоролик про колекцію з'явився на Youtube каналі Hauntworld — Haunted Houses and Attractions.
Загалом на відносно невеликій земельній ділянці зібрано майже сотню автомобілів. З'ясувалося, що їхній власник рятував рідкісні машини від утилізації, проте йому не вдалося відновити їх.
Американець виявився шанувальником продукції концерну Chrysler і збирав автомобілі марок Chrysler, Dodge і Plymouth, випущені 50-60 років тому. З'ясувалося, що деякі з них — справжні раритети вартістю сотні тисяч доларів.Важливо
Особливо цінними є заряджені спортивні авто з надпотужним 7,0-літровим двигуном V8 Hemi на 425 к. с. Усього з 1964 по 1971 рік цей двигун отримали лише 11 000 машин всіх моделей.
Найдорожчим у колекції вважається кабріолет Dodge Coronet Hemi 1968 року. Таких авто випустили лише п'ять і в хорошому стані їх ціна перевищує півмільйона доларів.
Дещо дешевше купе Dodge Coronet Hemi та Dodge Challenger Hemi. Деяких раритетних моделей зібрано кілька штук. Наприклад, у колекції відразу два Plymouth Hemi Cuda 1970 року й три Plymouth Road Runner із цим же двигуном. Тобто навіть зараз сумарна вартість невідреставрованих авто становить кілька мільйонів доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що у США також знайшли колекцію культових Ford Mustang. Вони 30 років простояли у гаражі.