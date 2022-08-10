Культові Ford Mustang 30 років простояли в покинутому гаражі (відео)

Раритетні Ford Mustang 60-х років 30 років зберігалися в гаражі, і про них забули. У колекції виявлено рідкісні й дуже цінні екземпляри легендарної моделі.

В американському місті Мурсвілл виявили цілу колекцію класичних Ford Mustang 60-х років. Раритетні автомобілі простояли занедбаними в старому гаражі близько 30 років. Відео про цікаву знахідку опублікував на своєму YouТube-каналі блогер Деніс Коллінз.

З'ясувалося, що всі чотири автомобілі не виїжджали на дороги з початку 90-х років. Їм потрібні реставраційні роботи, але вони збереглися в оригінальній комплектації, і деякі машини навіть залишили рідну фарбу.

[ + – ] Ford Mustang 1965 року [ + – ] Цей Ford Mustang оснащений 271-сильним V8 [ + – ] Ford Mustang Mach 1 1969 року [ + – ] Ford Mustang Super Cobra Jet [ + – ] Двигун Super Cobra Jet розвиває 335 к. с. [ + – ] Автомобілі відреставрують і знайдуть їм нових власників

Ford Mustang першого покоління був досить масовою моделлю, однак у США знайшли рідкісніші його версії в кузові фастбек, які цінують колекціонери.

Зокрема, виявлено два Ford Mustang 1965 року з 4,7-літровими V8. Причому один із автомобілів — у топовій зарядженій версії потужністю 271 к. с.

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Обидва Ford Mustang 1969 року — спортивні варіанти Mach 1. Одне з купе оснащене 5,8-літровим 290-сильним двигуном V8, а під капотом іншого — дуже рідкісний 7,0-літровий двигун Super CobraJet на 335 к. с. Усього випустили менше 4000 Ford Mustang Super CobraJet, і ці авто здатні розганятися до 100 км/год за 5,7 с. Зараз вони коштують понад $100 000.

Тепер колекційні Ford Mustang упорядкують, і вони знайдуть нових власників. У хорошому стані такі авто дуже недешеві.

Нещодавно Ford Mustang 1969 року з'явився і в Києві. Рідкісний автомобіль їздить на бляхах.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найрозкішніше авто зі США. Його оцінили у 2,5-2,75 мільйона доларів.