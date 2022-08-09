Перший у світі представницький автомобіль святкує своє 130-річчя (фото)

Daimler Motor Car 1892 називають першим у світі розкішним авто преміум-класу. У нього ексклюзивний кузов з дорогих сортів дерева та шкіряне оздоблення сидіння.

Mercedes-Benz відзначає 130-річний ювілей знакового Daimler Motor Car. Він вважається першим у світі представницьким автомобілем. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes.

[ + – ] Кузов Daimler Motor Car збудували в каретній майстерні Фото: Mercedes-Benz

Перші автомобілі були дуже недешевими, проте їх не можна назвати розкішними. Тоді про дорогі матеріали обробки чи комфорт водія та пасажирів особливо не думали.

Готліб Даймлер та його головний інженер Вільгельм Майбах вирішили залучити багатих клієнтів. Двомісний кузов Daimler Motor Car виготовили із цінних сортів дерева у каретній майстерні Отто Негелі, яка обслуговувала німецьку еліту. Сидіння обшили шкірою, а великі дерев'яні колеса робили їзду більш комфортною.

[ + – ] Автомобіль оснащений двигуном потужністю 2 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Двоциліндровий 1,0-літровий двигун потужністю 2 к. с. дозволяв розвивати 18 км/год. Для свого часу це були прийнятні показники. Авто отримало 3-ступінчасту механічну КПП та інноваційну головну передачу з шестернями, а не ланцюгом.

[ + – ] Перший Daimler Motor Car купив султан Марокко Фото: Mercedes-Benz

Першим покупцем Daimler Motor Car у серпні 1892 року став султан Марокко Хасан І. Для захисту від спекотного африканського сонця машину оснастили дахом-балдахіном. Як і належить розкішному авто преміум-класу, його тираж був невеликим — до 1895 року вручну зібрали лише 12 Daimler Motor Car.

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До ювілею один із екземплярів моделі виставили у музеї Mercedes-Benz. Поруч із ним демонструють розкішні Mercedes 770 — одні із найдорожчих авто в історії німецької марки.

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