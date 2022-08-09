Первый в мире представительский автомобиль празднует свое 130-летие (фото)

Daimler Motor Car 1892 года называют первым в мире роскошным авто премиум-класса. У него эксклюзивный кузов из дорогих сортов дерева и кожанная отделка сиденья.

Mercedes-Benz отмечает 130-летний юбилей знакового Daimler Motor Car. Он считается первым в мире представительским автомобилем. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Mercedes.

[ + – ] Кузов Daimler Motor Car построили в каретной мастерской Фото: Mercedes-Benz

Самые первые автомобили были очень недешевыми, однако их нельзя назвать роскошными. Тогда о дорогих материалах отделки или комфорте водителя и пассажиров особо не думали.

Готлиб Даймлер и его главный инженер Вильгельм Майбах решили привлечь богатых клиентов. Двухместный кузов Daimler Motor Car изготовили из ценных сортов дерева в каретной мастерской Отто Негеле, которая обслуживала немецкую элиту. Сиденья обшили кожей, а большие деревянные колеса делали езду более комфортабельной.

[ + – ] Автомобиль оснащен мотором мощностью 2 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Двухцилиндровый 1,0-литровый двигатель мощностью 2 л. с. позволял развивать 18 км/ч. Для своего времени это были приемлемые показатели. Авто получило 3-ступенчатую механическую КПП и инновационную главную передачу с шестернями, а не цепью.

[ + – ] Первый Daimler Motor Car купил султан Марокко Фото: Mercedes-Benz

Первым покупателем Daimler Motor Car в августе 1892 года стал султан Марокко Хасан І. Для защиты от жаркого африканского солнца машину оснастили крышей-балдахином. Как и подобает роскошному авто премиум-класса, его тираж был небольшим – до 1895 года вручную собрали лишь 12 Daimler Motor Car.

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