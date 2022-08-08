Самый дорогой Peugeot в истории оценили в $1,5 миллиона (фото)

До наших дней дошло лишь три эксклюзивных Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe. Автомобиль отличается очень нестандартным дизайном в стилистике арт-деко.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe 1938 года. Авангардный спорткар планируют продать примерно за 1,5 миллиона долларов и это рекорд для автомобилей французской марки. Подробности неординарной машины раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Купе Peugeot 402 отличается оригинальным дизайном в стилистике арт-деко Фото: Sotheby’s

Peugeot 402 был флагманом в линейке бренда 30-х годов. Всего выпустили около 75 000 этих авто, однако лишь шесть из них получили эксклюзивные кузова Darl’mat Special Coupe от ателье Portout. До наших дней сохранилось только три таких купе.

[ + – ] Peugeot 402 Darl"mat Special Coupe оценили в $1,5 миллиона Фото: Sotheby’s

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Причудливый внешний вид Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe в стилистике арт-деко разработал известный дизайнер Жорж Полен, ставший в последствии одним из лидеров французского Движения сопротивления во время Второй мировой. У автомобиля элегантный дизайн с обтекаемыми раздутыми поверхностями и обилием хрома в отделке.

[ + – ] Всего выпустили только шесть купе Peugeot 402 Darl"mat, из них сохранилось лишь три авто Фото: Sotheby’s

Кроме того, купе быстрее стандартного Peugeot 402, ведь его 2,0-литровую четверку дополнили механическим компрессором. Это подняло ее мощность до 73 л. с., а максимальная скорость составила 125 км/ч. В 1938 году один такой спорткар победил в своем классе в 24-часовой гонке в Ле-Мане.

[ + – ] Двигатель Peugeot 402 оснащен механическим компрессором Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль в 70-х годах переехал из Франции в США. Он прошел качественную реставрацию и пребывает в отличном состоянии, а еще неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.

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