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Авто

Самый дорогой Peugeot в истории оценили в $1,5 миллиона (фото)

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe, Peugeot 402, Peugeot 402 1938, самый дорогой Peugeot
Фото: Sotheby’s | Необычный внешний вид авто разработал известный французский стилист Жорж Полен

До наших дней дошло лишь три эксклюзивных Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe. Автомобиль отличается очень нестандартным дизайном в стилистике арт-деко.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe 1938 года. Авангардный спорткар планируют продать примерно за 1,5 миллиона долларов и это рекорд для автомобилей французской марки. Подробности неординарной машины раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe, Peugeot 402, Peugeot 402 1938, самый дорогой Peugeot
Купе Peugeot 402 отличается оригинальным дизайном в стилистике арт-деко
Фото: Sotheby’s

Peugeot 402 был флагманом в линейке бренда 30-х годов. Всего выпустили около 75 000 этих авто, однако лишь шесть из них получили эксклюзивные кузова Darl’mat Special Coupe от ателье Portout. До наших дней сохранилось только три таких купе.

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe, Peugeot 402, Peugeot 402 1938, самый дорогой Peugeot
Peugeot 402 Darl"mat Special Coupe оценили в $1,5 миллиона
Фото: Sotheby’s
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Причудливый внешний вид Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe в стилистике арт-деко разработал известный дизайнер Жорж Полен, ставший в последствии одним из лидеров французского Движения сопротивления во время Второй мировой. У автомобиля элегантный дизайн с обтекаемыми раздутыми поверхностями и обилием хрома в отделке.

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe, Peugeot 402, Peugeot 402 1938, самый дорогой Peugeot
Всего выпустили только шесть купе Peugeot 402 Darl"mat, из них сохранилось лишь три авто
Фото: Sotheby’s

Кроме того, купе быстрее стандартного Peugeot 402, ведь его 2,0-литровую четверку дополнили механическим компрессором. Это подняло ее мощность до 73 л. с., а максимальная скорость составила 125 км/ч. В 1938 году один такой спорткар победил в своем классе в 24-часовой гонке в Ле-Мане.

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe, Peugeot 402, Peugeot 402 1938, самый дорогой Peugeot
Двигатель Peugeot 402 оснащен механическим компрессором
Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль в 70-х годах переехал из Франции в США. Он прошел качественную реставрацию и пребывает в отличном состоянии, а еще неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.

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