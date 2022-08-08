Найдорожчий Peugeot в історії оцінили у $1,5 мільйони (фото)

До наших днів дійшло лише три ексклюзивні Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe. Автомобіль відрізняється дуже нестандартним дизайном у стилістиці арт-деко.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили вкрай рідкісний Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 року. Авангардний спорткар планують продати приблизно за 1,5 мільйони доларів, і це рекорд для автомобілів французької марки. Деталі неординарної машини розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Купе Peugeot 402 відрізняється оригінальним дизайном у стилістиці арт-деко Фото: Sotheby’s

Peugeot 402 був флагманом у лінійці бренду 30-х років. Усього випустили приблизно 75 000 цих авто, проте лише шість із них отримали ексклюзивні кузови Darl'mat Special Coupe від ательє Portout. До наших днів збереглося лише три такі купе.

[ + – ] Peugeot 402 Darl"mat Special Coupe оцінили в $1,5 мільйони Фото: Sotheby’s

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Химерний зовнішній вигляд Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe у стилістиці арт-деко розробив відомий дизайнер Жорж Полен, який згодом став одним із лідерів французького Руху опору під час Другої світової. В автомобіля елегантний дизайн з обтічними роздутими поверхнями та великою кількістю хрому в обробці.

[ + – ] Усього випустили лише шість купе Peugeot 402 Darl"mat, з них збереглося лише три авто Фото: Sotheby’s

Крім того, купе швидше за стандартний Peugeot 402, адже його 2,0-літрову четвірку доповнили механічним компресором. Це підняло її потужність до 73 к. с., а максимальна швидкість становила 125 км/год. У 1938 році один такий спорткар переміг у своєму класі у 24-годинній гонці в Ле-Мані.

[ + – ] Двигун Peugeot 402 оснащений механічним компресором Фото: Sotheby’s

Саме цей автомобіль у 70-х роках переїхав із Франції до США. Він пройшов якісну реставрацію та перебуває у відмінному стані, а ще неодноразово вигравав нагороди на різних ретро-фестивалях.

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